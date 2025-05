„Egyik szemem sír a másik nevet”

Nyírábrány: Kovács Zs. - Papp G.(Reszegi L.), Bolgár D., Vankó Z., Varga Z., Farkas S.(Antal J.), Száraz Á., Rontó R., Cserés L., Erős K., Harsányi M. Játékosedző: Antal József

Gól: Száraz Á., Rontó R. Ill. Gerghel E.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:9-2

Antal József: Először is bocsánatot kérek mindenkitől, elragadott a hév a mai napon többször is, de erről tehettek a fiúk is. Nyertünk de a jövőben ez kevés lesz.

Küzmös György: Ahhoz képest hogy 11-kor még kilencen voltunk nem rossz eredmény. A tabella alapján úgy érzem kicsit lenézett minket egy két polgári játékos, csak azt nem vette észre, hogy ő is a mennyei megye kettőben játszik, de erről ennyit. A két csapat egymás hibáiból élt, a végén egy szép szabadrúgás góllal nyertek, ennyivel jobbak voltak ma. Nekünk is meg volt a ziccerünk amivel nyerhettünk volna de sajnos kimaradt, ilyen a foci. Köszönöm szépen a korrekt játékvezetést, így is lehet!

Nyírmártonfalva SE - Görbeházi KSE vasárnap

TABELLA 1. Józsa SE 20 17 1 2 55-13 52 2. Polgár VSE 20 16 1 4 56-22 46 3. Tiszacsege 20 12 2 6 66-37 38 4. Hajdúdorog SE 19 11 3 5 48-25 36 5. Hajdúhadházi FK 19 7 5 7 45-53 26 6. Nyírábrány 20 4 4 12 21-45 16 7. Nyírmártonfalva SE 18 4 2 12 22-54 14 8. Görbeházi KSE 18 4 1 13 23-49 13 9. Ebesi SBKE 20 2 3 15 15-53 9

Megyei II.osztály DÉL

Derecskei LSE - Püspökladányi LE 0-4(0-3)

100 néző Vezette: Vadon T.(DR. Kiss A., Erdélyi D.)

Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Vértesi T., Alimán A., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Fekete B., Kiss S., Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barna

Püspökladány: Eszenyi V. - Balogh T., Simon N., Nagy B., Ferenczi L., Németh M., Makula A., Daróczi D., Fegyverneki Zs., Mester M., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Balogh T.(2), Fegyverneki Zs., Nagy B.

Jók: senki ill. Németh M., Nagy B., Nagy V., Balogh T.

Ifi:

Benedek Barna:

Szabó Máté: Ellenfelünk hazai pályán 11 mérkőzésből 10-et megnyert, úgyhogy egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. A legnagyobb eredmény, hogy a srácok mentálisan és játékban is kiválóan alkalmazkodtak a zord körülményekhez. Klasszis gólokkal gyorsan vezetést szereztünk és profin lehoztuk a meccset, így ellenfelünk hazai környezetben idén 6 pontot veszített, azt mindet ellenünk!

Báránd KSE - NSC Nagyhegyes 4-1(2-0)

85 néző Vezette: Czibere B.(Papp J., Nagy A.)

Báránd: Novák J.(Nagy K.) - Killy M., Bakonszegi I.(Gali G.), Bajnók Sz.(Tarpai Gy.), Killy Z.(Orbán L.), Szabó B.(Varga L,), Orsó A.(Molnár B.), Orsó D.(Papp K.), Szabó L., Horváth Á., Zsupkó Z. Vezetőedző: Fülöp András