Hihetetlen lenne, ha megint ő vezetné a DVSC meccsét…

A klasszis sípmester egyébként az Újpest-DVSC találkozón is felbosszantotta a debreceni drukkereket: sokak szerint a lilák csatárát, Brodicot már az első játékrészben ki kellett volna állítani, majd később Duarte talpalta arcon Mauridest, akinek az arcát össze is kellett varrni, bizonyára ártatlan volt a fővárosi védő. Amennyiben ez még nem lenne elég, a cívisvárosi drukkerek a budapestiek időhúzását is sérelmezték, de Rúsz Márton a 94. percben – 95-ig tartott a meccs – felmutatta Gergényinek a sárgát…