Hát megtörténik? El sem hiszed, mit közöltek a magyar játékvezetőkről

A Debreceni VSC szurkolói aligha elégedettek mostanában a játékvezetéssel. A közelmúltban több olyan esetet is élesen bíráltak a drukkerek, amelyek akár a meccs végkimenetelére is hatással lehettek. Többen emlékezhetnek, az Újpest elleni idegenbeli bajnokin Rúsz Márton tevékenységét kritizálták a hajdúságiak. A szurkolók egy nagyobb része azt kérte számon a remek játékvezetőtől, miért nem állította ki a lilák csatárát, Brodicot. A drukkerek másik fele pedig Duarte talpalását látta azonnali pirosnak. Valljuk be, mindkettőben van igazság. A múlt héten is akadt vitatható jelenet, Bognár Tamás ugyanis a Nyíregyháza-DVSC rangadót dirigálta. A cívisvárosi szimpatizánsok azóta sem térnek napirendre, miért kapott a Szpari tizenegyest. Valóban érdekes, hogy elsőre nem fújt a klasszis sípmester, majd a VAR szoba tanácsára megnézte, majd meg is adta a büntetőt a szabolcsiaknak, akik ezzel a találattal nyertek. A szurkolók nagy része azóta is – jogosan (?) – háborog, de a tényen már ők sem tudnak változtatni. Az MLSZ friss közleményéből azonban sok minden kiderül.

MLSZ: Egyértelmű elvárások a játékvezetőkkel szemben. Forrás: M4 Sport-archív

MLSZ: Itt a jövő terve!

– A Magyar Labdarúgó Szövetség május 9-én tartja az éves rendes közgyűlését, amelyen a szervezet 2025–2030 közötti stratégiájáról is szavaznak majd. A tervezetet előzetesen közzétette az MLSZ, cikkünkben ennek mutatjuk be a legfontosabb pontjait. Az MLSZ új, 2025–2030 közötti stratégiájában számos fontos, az NB I-es és NB II-es klubokat, a szurkolókat, vagy éppen az utánpótlásközpontokat érintő tervet találunk – olvasható az M4 Sport közleményében.

A posztban külön kitérnek a játékvezetőkre is, ahogyan írják: Európai színvonalú játékvezetés. A hivatásos játékvezetés területén továbbra is az európai színvonal biztosítása a cél. Amennyiben ez a jövőben is (?) működni fog, annak kifejezetten örülhetnek majd a futball szerelmesei.

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 29 17 8 4 55–27 +28 59 2. Puskás Akadémia 29 17 5 7 48–32 +16 56 3. Paksi FC 29 15 7 7 60–43 +17 52 4. ETO FC Győr 29 12 10 7 44–33 +11 46 5. MTK Budapest 29 12 6 11 49–41 +8 42 6. Diósgyőri VTK 29 10 10 9 37–44 –7 40 7. Újpest FC 29 8 12 9 31–38 –7 36 8. Fehérvár FC 29 8 7 14 34–43 –9 31 9. Nyíregyháza Spartacus 29 8 6 15 26–48 –22 30 10. Zalaegerszegi TE 29 7 9 13 34–41 –7 30 11. Debreceni VSC 29 8 5 16 47–55 –8 29 12. Kecskeméti TE 29 4 11 14 27–47 –20 23

A következő forduló párosítása: