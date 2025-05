Labadarúgás 1 órája

Mi épül Mikepércsen? – ez tényleg egyedülálló, erre több településen is irigykedhetnek!

Erre többen is felkaphatják a fejüket! Mikepércs focicsapata ugyan még a vármegyei III. osztályban szerepel, de már most is rengetegen kijárnak a meccsekre. Ha pedig minden a tervek szerint alakul, mi lesz később?

Sok olyan település van Hajdú-Biharban, ahol egykor hatalmas volt a futballélet, manapság pedig örülnek, ha ki tud állni a csapat. Mikepércs focicsapata korábban meg is szűnt, de két éve ismét újraélesztették ott a labdarúgást. Az elnökségi tagok – Szabó László elnök, valamint Nagy Imre István és Pap Imre "Irka" elnökhelyettesek – a Haonnal megosztották, milyen terveket szövögetnek. Mikepércs focicsapatának elnökségi tagjai: Pap Imre "Irka" (balról jobbra), Szabó László és Nagy Imre István

Forrás: Mikepércs-magánarchívum Jövőre a II. osztályban, nagyszerű szurkolótáborral a háta mögött indulna Mikepércs focicsapata A Mikepércs focicsapatának az elnökségi tagjai portálunkkal megosztották, hogy jó úton járnak. Két éve mikor megalapították az egyesületet, arról álmodoztak, hogy csinálnak egy jó csapatot és egy nagyszerű közösséget kovácsolnak. Napjainkban egy-egy rangadóra már akár négyszáz néző is kilátogat a hazai találkozókra, ez pedig egy remek összefogás eredménye. – Az elnök a tagdíjaktól a mezek rendbetételéig sok mindenért felel. Szerencsére egyre több helyi vállalkozó segít bennünket, egyre több futballista akar hozzánk csatlakozni. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik az adó egy százalékát felajánlják az egyesület működésére. A vezetőség tagjaival azon vagyunk, hogy legyen utánpótlásunk, jövőre szeretnénk, ha a vármegyei II. osztályban indulhatnánk – nyilatkozta Pap Imre "Irka". Megkérdeztük Szabó Lászlót arról, mi volt az eddigi legjobb élménye, aki a következőt válaszolta: Biharkeresztes csapata úgy érkezett Mikepércsre, hogy még veretlen volt. Nagy csatában 2–1-re nyertünk ellenük. Hatalmas volt az öröm, a meccs után a nézőkkel közösen ünnepeltünk – tette hozzá. Nagy Imre István is megemlítette, hogy a hazai találkozókon mindig van közös főzés, ezzel a csapat még inkább összekovácsolódik. Rendeztek már bankettet, továbbá a nyáron edzőtáborozni is szeretnének. Egyre többen jönnek ki a mérkőzésekre, sok pozitív visszajelzést kapunk. Ilyen az, ha például azt mndják, hogy végre történik itt valami – ecsetelte Nagy Imre István. Kiemelték, hogy a játékoskeretben több olyan futballista is van, akik korábban az NB I.-ben, az NB II.-ben vagy az NB III.-ban játszottak, de később még tovább erősítenének.

Mikepércs focicsapatánál nagy terveket szövögetnek

Forrás: Mikepércs-magánarchívum A gárda tavaly a 6. helyen végzett a vármegyei III. osztályban, most tavasszal pedig még veretlenek, és így a 4. pozícióban tanyáznak. Az egyesületnél május 25-én a Kismarja elleni mérkőzés napján családi programot szerveznek. A gyerekek számára lesz ugrálóvár, a felnőttek főzőversenyen vehetne részt, a nap végén pedig remélik győzelemnek örülhetnek. A mikepércsiek ezen a hétvégén is hazai környezetben lépnek pályára, a Hajdúbagos alakulatát fogadják. VÁRMEGYEI FOCIKÖRKÉP Vármegyei I. osztály, 27. forduló Szombat, 16.30: Balmazújváros–Létavértes, Téglás–BUSE, Monostorpályi–Hajdúsámson, Egyek–HSE, Sárréti DSK–Bocskai SE, HTE–Kaba, Bestrong–DEAC II. Vasárnap, 16.30: Nyíradony–Hajdúnánás Vármegyei II. osztály, észak, 23. forduló Szombat, 16.30: Nyírábrány–Józsa, Tiszacsege–Ebes, Nyírmártonfalva–Hajdúhadház, Hajdúdorog–Görbeháza Vármegyei II. osztály, dél, 23. forduló Szombat, 16.30: Nagyrábé–Nagyhegyes, Báránd–Derecske, Konyár–Esztár Vasárnap, 16.30: Püspökladány–Bestrong II., Nádudvar–Földes Vármegyei III. osztály, észak, 23. forduló Vasárnap, 16.30: Petőfi SE–Újszentmargita, Hajdúsámson II.–Álmosd, HTE II.–Hosszúpályi, Fülöp SE–Hortobágy Vármegyei III. osztály, dél, 23. forduló Szombat, 16.30: Sáránd–Biharkeresztes Vasárnap, 16.30: HSE II.–Komádi, Mezősas–Kismarja, Mikepércs–Hajdúbagos, Szentpéterszeg–Sárréti DSK II.

