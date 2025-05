Reszkess, Colley! Nagy visszatérője lesz a DVSC-nek a Puskás ellen

Az előző fordulóban az MTK együttesét fogadta a Debreceni VSC hazai környezetben. A hazaiak még annak ellenére is domináltak és stabilan védekeztek, hogy a csapat alapembere, Maximilian Hofmann eltiltás miatt nem lehetett ott a pályán. Fontos kiemelni, hogy a helyén szereplő Kocsis Gergő is remekelt, kis híján álomszép gólpasszt is adott Mauridesnek, de a gól egyik gárdának sem jött össze.

Maximilian Hofmann nagy segítségére lehet a csapatnak

Forrás: Napló-archív

Maximilian Hofmann valószínűleg kezdő lesz

Januárban sokakat meglepett, hogy a Rapid Wien korábbi csapatkapitánya és klubikonja a hajdúságba teszi át székhelyét. Ahogyan ezt követően sejteni lehetett, Maxi azonnal alapemberré vált, gyakorlatilag az NB I. egyik legjobb középhátvédje lett. Rutinjával pedig abszolút húzóembere a DVSC-nek. A Nyíregyháza elleni meccs véghajrájában azonban azonnali pirossal kiállította őt a fantasztikusan bíráskodó Bognár Tamás. Félreértés ne essék, a piros lap jogos volt, de az odáig vezető útban – hogy teljesen elszabaduljanak az indulatok – nagy szerepe volt a pár nappal még Szaúd-Arábiában meccset vezető játékvezetőnek: például a könnyű szívvel megadott tizenegyesre vagy a szabolcsiak következmények nélküli fetrengésére gondolhatunk.

A Puskás Akadémia együttesénél vélhetően nem örülnek az osztrák bekk visszatérésének, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy Maximilian Hofmann mindent meg fog tenni a DVSC sikeréért.

Rutinja sokat segíthet

Maximilian Hofmann eddigi karrierje során számos mérkőzést játszott már aktuális csapatával, rengeteg derbin és ki-ki meccsen lépett pályára, így aligha kell attól tartani, hogy megremegne a lába. Amennyiben minden a terv szerint megy, Lang Ádám mellé térhet vissza a szombati rangadón a DVSC kezdőcsapatába.

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 30 17 9 4 56–28 +28 60 2. Puskás Akadémia 30 17 6 7 49–33 +16 57 3. Paksi FC 30 16 7 7 62–43 +19 55 4. ETO FC Győr 30 13 10 7 47–35 +12 49 5. MTK Budapest 30 12 7 11 49–41 +8 43 6. Diósgyőri VTK 30 10 11 9 38–45 –7 41 7. Újpest FC 30 8 12 10 33–41 –8 36 8. Fehérvár FC 30 8 7 15 34–45 –11 31 9. Nyíregyháza Spartacus 30 8 7 15 28–50 –22 31 10. Zalaegerszegi TE 30 7 10 13 35–42 –7 31 11. Debreceni VSC 30 8 6 16 47–55 –8 30 12. Kecskeméti TE 30 4 12 14 29–49 –20 24

Az előző forduló eredményei:

30. Forduló Május 3., szombat

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3

DVSC–MTK Budapest 0–0

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1

Május 4., vasárnap

DVTK–ZTE FC 1–1

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Fehérvár FC–Paksi FC 0–2

A következő forduló párosítása:

31. Forduló Május 9., péntek

20.00: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

Május 10., szombat

14.30: Puskás Akadémia–DVSC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)

19.30: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Május 11., vasárnap

13.00: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Az utolsó két forduló párosítása (az utolsó játéknap pontos időpontja még nem ismert)

32. Forduló Május 16., péntek

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Május 17., szombat

13.45: ZTE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)