Mi lesz veled, DVSC? - így látja a Loki helyzetét Lang Ádám, a csapat egyik legjobbja

Mint arról már beszámoltunk, a múlt szombaton rendezett Debreceni VSC–MTK Budapest mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. A Loki egyik, ha nem a legjobbja Lang Ádám volt, aki remekül irányította a védelmet, a fővárosiak nem is tudtak sokszor kapura lőni. A mérkőzést követően a DVSC több játékosa is csalódottnak tűnt. Azonban Lang Ádám a Haonnak kiemelte, nem elégedetlenek, minden pontot meg kell becsülniük. – Kisebb szerencsével több is lehetett volna benne, ugyanakkor a kapusunk fogott egy tizenegyest. Kettős érzésem van. Ez az egy pont valószínűleg számítani fog a végén. Ez is több, mint a semmi. A három pont nyilván sokkal jobban kirángatott bennünket a gödörből. Jelen pillanatban most is elmozdultunk a kieső zónából, mint ahogyan már ez az idény erről szól: imádkozunk, hogy a többi meccs is számunkra megfelelően alakuljon – fogalmazott a védő.

Lang Ádám (jobbról) kiváló teljesítményt nyújt a Lokiban

Fotó: Kiss Annamarie

Lang Ádám szót ejtett róla, nehezebb, ha sokat kell futni a mérkőzésen

A jó szereplés alapja a szervezett védekezés. Noha Maximilian Hofmann eltiltás miatt nem volt bevethető, Kocsis Gergő is kiválóan megoldotta a feladatát Lang Ádám mellett.

– Az MTK nagyon jó futballt játszik. Állandóan mozgatják a labdát, rotálnak, forognak. Rendre megtalálják az üres játékost. Bátran passzolnak, a támadók gyakran be is lépnek a tizenhatoson belülre. Nem egyszerű ellenük védekezni. Viszont a végjátékban karcsúak voltak, nem sokszor veszélyeztettek. Ellenfelünk kapusa, Demjén Patrik is jól védett a mi kárunkra. Sokat kivett belőlünk a meccs, sokat kellett futni. Nagyon fizikális összecsapáson vagyunk túl – gondolt vissza a találkozóra Lang Ádám, aki arról is említést tett, hogy bár nem jönnek könnyű meccsek, bízik a sikerben.

– Ha a következő meccseket hátul hasonlóan menedzseljük, mint az MTK ellenit, úgy érzem, a Puskás Akadémia és a Paks ellen sem lehet gond. Elöl viszont jobban kell élni a lehetőségeinkkel.

Egyelőre a PAFC elleni összecsapásra fókuszálunk, csak lépésről lépésre haladunk. Tudjuk, mit játszanak, a párharcokban roppant erősek, a sebesség is megvan bennük. Legutóbb ki-ki meccset játszottunk velük, alakult, ahogy alakult az a meccs... Erre most nem szabad gondolni, mert egészen más mérkőzés várható. Mindkét csapat menne a maga céljáért. Jó kiindulási alap a védekezésünk. Csak jobb megoldásokat kell találnunk, mert akkor akár többet is birtokolhatjuk a labdát, ezáltal kevesebbet is futhatunk

– mondta el Lang Ádám, mit vár a következő ütközettől.

A következőnek az MTK otthonában pályára lépő Kecskemétnek már nem sok esélye van a bennmaradásra, A ZTE a héten az Újpestet, a Nyíregyháza a DVTK-t fogadja, míg a Fehérvár Győrbe látogat.