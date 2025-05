Megőrizte élvonalbeli tagságát a DVSE?!

– Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, nemcsak a mostani győzelemhez, hanem az egész évhez. Emellett a Pécs előtt is le a kalappal, nagyot küzdöttek. Nagyon sok nehézséget és kihívást éltünk meg együtt, ezeket tényleg csak mi tudjuk, hogy mekkora munka van ebben a három sikerben – fogalmazott szombaton Kádár Kálmán, a DVSE vezetőedzője, miután a csapat ehúzta a harmadik mérkőzést is és kiharcolta az osztályozó lejátszásának jogát. – Az előző két meccsen nem izgultam ennyit, mint a harmadikon, hiszen egy esetleges pécsi győzelem esetén a lélektani előny visszakerült volna hozzájuk. Szerencsére nem így történt. Nagyon köszönjük a szurkolók biztatását, nagyon kellettek ők is a párharc megnyeréséhez – hangoztatta.

