Nesze semmi, fogd meg jól? – ennyit ér a DVSC számára a szombati egy pont

Ahogyan portálunkon olvashatták, gól nélküli döntetlennel ért véget a DVSC–MTK találkozó szombaton. Az összecsapás előtt katonákkal is összefuthattunk a Nagyerdei Stadion körül, a szurkolók ezúttal is kitettek magukért. Az egyik közönségkedvenc, Brandon Domingues nem csak a pontvesztés miatt bosszankodhatott, hanem azért is, mert feltörték a méregdrága autóját.

DVSC–MTK 0–0. Fotó: Kiss Annamarie

DVSC–MTK: Így értékeltek a mesterek

Nestor El Maestro, a Debreceni VSC vezetőedzője szerint ugyan nem játszott olyan jól a csapata, de úgy látta, a DVSC volt a jobb csapat a pályán.

Közelebb álltunk a győzelemhez, mint az ellenfelünk, ezért csalódottak vagyunk, de ez az egy pont életben tart minket, és tovább folytatjuk a harcot

– mondta a szakember.

A 42 éves mester azt hangoztatta, hogy csapatának nem volt szerencséje.

Három mérkőzés maradt, ezért minden erőnket, pozitivitásunkat mozgósítanunk kell, muszáj a vonal fölött maradnunk

– nyilatkozta Nestor El Maestro a meccs után.

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője az M4 Sportnak arról ejtett szót, hogyha a csapata bevette volna ellenfele kapuját, könnyen elvihette volna a három pontot Debrecenből.

Ehhez a büntetőnél voltunk a legközelebb, de emellett is voltak ígéretes helyzeteink, amivel eldönthettük volna mérkőzést, leginkább ezért van hiányérzetem

– értékelt a 40 éves edző, aki a második félidőben feljavuló teljesítménnyel kapcsolatban elmondta, a DVSC-re reagálva váltott felállásán az MTK is, melynek köszönhetően jobban működtek a kék-fehérek támadásai.