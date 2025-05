Így teljesítettek most a DVSC kölcsönjátékosai!

A Tatabányát legyőző BVSC-ben (2–0) a gólpasszt adó David Nwachukwu kezdőként 64 percet futballozott, Batai Tamás a 46. percben lépett pályára, Erdélyi Benedek ezúttal nem játszott. A feljutott Kisvárdával ikszelő Békéscsabában (2–2) Gyenti Kristóf a kezdőcsapat tagjaként a 86. percig volt a pályán, Kohut Máté nem állt be. A Mezőkövesd 1–1-re végzett az Ajka ellen, a kezdőcsapatban ott volt Hornyák Csaba, Cibla Flórián és Vidnyánszky Mátyás is, Ciblát a 71., Vidnyánszkyt a 75. minutumban lecserélték. – számolt be róla a dvsc.hu.