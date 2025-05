DVSC: Itt közvetítik a következő meccset; találkozhatunk a legendákkal is!

„A jelen játékosainak meccsén a múlt csillagait ünnepeljük" – hirdeti honlapján a DVSC kézilabdacsapata. Ugyanis a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban a szombaton 18 órakor kezdődő Loki–Dunaújváros kézilabdameccs szünetében a 30 éve EHF Kupát nyert debreceni csapatot is köszöntik.

A DVSC kézilabdacsapatának beállósa, Füzi-Tóvizi Petra ismét a Hódosban onthatja a gólokat

Forrás: Napló-archív

Ami a jelen csapatait illeti, a DVSC Schaeffler továbbra is a bronzéremért harcol, míg a Dunaújvárosi KKA célja az első osztályban maradás. A nagymúltú párharcnak ez lesz a 93. felvonása az NB I-ben.

– Az előző egymás elleni meccsünkből tudok kiindulni. Akkor nagyon jól teljesítettünk csapatszinten is. Abban bízom, hogy most még annál is jobban játszunk majd – mondta klubja honlapjának Oceané Sercien-Ugolin a hétvégi meccs kapcsán. – Ez már a szezon vége, szóval amellett, hogy a győzelem a cél, igyekszünk közönségszórakoztatóan játszani és élvezni a játékot.

Úgy gondolom, a szezon nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ez az őszinte véleményem, de továbbra is bízom benne, hogy megszerezhetjük a bronzérmet. Sajnos már nem csak rajtunk múlik, de nyilván küzdünk érte és igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból

– mondta a francia játékos.

Oceané Sercien-Ugolin elmondta, győzelem a cél, és igyekeznek közönségszórakoztatóan játszani

Forrás: Napló-archív

A szombaton 18 órakor kezdődő DVSC–DKKA mérkőzést Bátor Bence Martin és Szécsi Lantos Boldizsár vezeti majd. Közvetítés is lesz, a találkozót az M4Sport Kézi Élő YouTube-csatornán lehet élőben követni. Mint írják, a mérkőzés előtt pénztár- és kapunyitás 17 órakor lesz.

A Loki legutóbb Békéscsabán nyert simán:

Velük is találkozhatunk

A Loki 30 évvel ezelőtti sikercsapatának tagjaival a meccs előtt a B-szektor alatt, a „Legendák falánál” találkozhatnak a szurkolók, s a hölgyek társaságában ott lesz a hatalmas csatában megszerzett serleg is. A hivatalos köszöntés pedig a meccs szünetében lesz.