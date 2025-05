Mindig az első a legszebb: 30 éve nyert EHF-kupát a DVSC

Bemelegítésnek jó volt

Bemelegítésként egy luxemburgi ellenfelet, a HB Echternach alakulatát kapta a DVSC. Mindkét mérkőzést Debrecenben játszották 1994. október 14-én és 15-én. Az elsőn 42–4, a másodikon 48–2 lett a végeredmény. Egy hónappal később jött a nyolcaddöntő a Kizilay Ankara ellen, amelynek mindkét találkozóját viszont idegenben játszotta a Loki. Kettős sikerrel (22–15 és 22–18) léptek tovább a cívisvárosiak.

– A luxemburgiak elleni párharc arra jó volt, hogy azok a fiatalok is belekóstoljanak a kupaküzdelmekbe, akik akkor még nem játszottak főszerepet a csapatban – emlékezett vissza a 71. születésnapját éppen május 7-én ünneplő Köstner Vilmos. – Ami az Ankarát illeti: bár a török kézilabda akkor feltörekvőben volt, és volt pár honosított bolgár játékosuk is, úgy gondoltuk, simán nyerünk, felesleges ideutaztatni őket, így költséget is kímélünk.

Aztán nem volt annyira sima – egy kicsit meg is ijedtem ettől a jó képességű, török válogatottakkal és honosított légiósokkal teletűzdelt együttestől.

Szívélyes volt a vendéglátás, jók voltak a körülmények, nem múlt semmi az edzéslehetőségen – inkább az ellenfél volt jobb, mint ahogy vártuk – ismerte el.

A körülményekkel is meg kellett küzdeni

A negyeddöntőt 1995 januárjának végén vívta a DVSC kézilabdacsapata a román Silcotub Zalăuval, melyet akkoriban a románok legendás edzője, Gheorghe Tadici készített fel.

A zilahiaknak sok válogatott kézise volt, de a hazai odavágón elért 24–14 jó alapot teremtett a továbbjutás kivívásához. – Nagyon fel kellett belőlük készülni, kimentünk megnézni őket. Ellenük vetettük be először a nyitott védekezést, László Krisztivel a zavaróban. A nagy testű átlövőket szépen távol tartottuk a védelem és a kiválóan teljesítő kapusok segítségével, mindössze 14 gólt lőttek. Örültünk is neki, nem számítottunk ilyen nagy különbségre, hisz közel azonos képességű csapat volt a Zilah.

A 19–14-re elveszített visszavágón keményen megfújták a hazai pályát a bírók, tehát nemcsak az ellenféllel kellett megküzdeni, hanem a körülményekkel is.

Közel volt a pályához a lelátó, és rengeteg néző volt, akik ráültek a hangulatra, a csapatra. Emiatt lélektanilag sem volt egyszerű találkozó, hisz bár mi megszoktuk a nagy létszámú közösséget, a zilahi szurkolók talán még a mieinknél is agresszívabban drukkoltak egy kicsivel. Tőlünk is szép számban voltak szurkolók, tehát ott sem maradtunk magunkra. Így visszagondolva elmondható, kézben tartottuk a meccset, csak a végjátékban nőtt meg a különbség – idézte fel a szakember, akinek csapatára a márciusi elődöntőben a német SV Buxtehude várt, a hazai pályán a hajrában 21–21-re mentett odavágó után idegenben kellett kivívni a továbbjutást.

– Összességében két rendkívül jó mérkőzést játszottunk a németekkel. A hazai összecsapás nagy nehezen lett iksz, végig vezetett a Buxtehude. Remek csapat volt, a belső hármasuk és a kapusuk kiváló teljesítményt nyújtott. Valamennyire meg is leptek bennünket taktikailag, mert nem a várt játékot hozták, hanem mást – és jobbat.

Elég nehezen reagáltunk, a lányokat meglepte, hogy a németek egyáltalán nem tisztelték a múltunkat, és a hangorkánban is megszeppenés nélküli, jó teljesítményt nyújtottak.

Pokoli nehéz volt, szerencsével lett döntetlen. Utána volt egy bankett, ami előtt összehívtam az együttest egy különteremben, és mondtam nekik: ez most iksz lett, de úgy készülünk fel a visszavágóra, hogy nem érdekel, mi volt – mindenképpen ki kell vívni a továbbjutást, mert bennünk van még több. Szinte fogadalmat tettünk, emlékszem, hogy fiúkkal készültünk azon a héten, és életünk talán legjobb játékát nyújtva tudtunk továbbjutni idegenben lőtt góllal, miután 23–23 lett a végeredmény. Még Bereczky Attila másnapi cikkének címére is emlékszem: „Hú, de buksz te, Buxtehude!” – mondta Köstner Vilmos.

A visszavágót egy incidens is előzte meg: a németek – nyilvánvalóan a lelki hadviselés részeként – a visszavágó előtt „elfelejtettek” buszt küldeni a repülőtérre a csapatért.

A szakember szerint ez lehet, hogy inkább segített, mert míg elgyalogoltak a szállásig, beszélgettek, és egy kicsit kizökkentek a megszokott kerékvágásból.