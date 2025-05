Az MTK ellen is ott van a Loki 12. játékosa – videóval

Az nem is kérdés, hogy mekkora szüksége van a pontokra a DVSC-nek, összesen még 12-t lehet gyűjteni. Ehhez – még, ha meg is van a kvalitás a csapatban – kisebb csodára lenne szükség, de a játékosok célja biztosan ez. A Debreceni VSC szombaton az MTK fogadja a Nagyerdei Stadionban, ahol el kél majd a szurkolók támogatása is.

Az MTK ellen is ott lesz a Debreceni VSC 12. játékosa

Megérkeztek a szurkolók a Debreceni VSC meccsére

A Debreceni VSC szurkolótábora ezúttal sem otthonról, hanem a helyszínen bíztatja a csapatot. A Loki „12. játékosán” nem fog múlni a mai eredmény, videón mutatjuk, hogyan érkezett a piros-fehér publikum a Nagyerdei Stadionhoz.

Mire számíthat a DVSC az MTK ellen?

A DVSC együttese létfontosságú meccset vív szombaton hazai környezetben. Úgy tűnik azonban, hiába van jobb szezonja az MTK-nak, abszolút egyenlő félként tekintik a Debreceni VSC-t a fogadóirodák.