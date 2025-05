Puskás Akadémia-DVSC: Pénzeső lesz, ha…

Még három forduló és véget ér az NB I. idei szezonja. Érdekesség, hogy sem a bajnok, sem pedig a kiesők kiléte nem ismert még. Általában ekkorra már bajnokot avatunk hazánkban és a búcsúzókat is tudjuk, de a 2024/25-ös kiírásban fordult a kocka: izgalmasabb lett a véghajrá. Abban pedig csak reménykedhetnek a Debreceni VSC szurkolói, hogy jövőre is élvonalbeli meccseket rendeznek majd a Nagyerdei Stadionban.

Debreceni VSC: Csoda lenne, de nem lehetetlen a győzelem. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Gyakorlatilag esélytelennek tartják a DVSC-t

A cívisvárosiak ellenfele még versenyben van a bajnoki címért folytatott harcban, de esélye minimális az aranyra. Ettől függetlenül az idei kiírásban eddig mindkét alkalommal Nagy Zsolték arattak sikert, igaz a legutóbbi tavaszi meccsen eléggé vitatott körülmények között gyűjtötték be a pontokat. Félvállról azonban aligha vehetik a rangadót a felcsútiak, hiszen általában mindig egy „kisebb” együttes vet véget a nagyok álmainak, miért ne lehetne most is ez a forgatókönyv? Arról nem is beszélve, hogy a DVSC-nek úgy kell belemennie az összecsapásba, hogy élet-halál meccs következik. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy jelenleg kieső helyen áll a Vasutas, egy menekülő gárda pedig mindig veszélyes ellenfélnek ígérkezik.

A fogadóirodák leírják a Debreceni VSC-t

A tényeket és a tabellát ismerve nem meglepő, hogy a fogadóirodák a Puskás Akadémia sikerét tartják valószínűnek. A statisztikusok szerint már egy iksz is nagy bravúr lenne a DVSC-től, a vendégek sikere pedig valóságos csodának számítana. Ha az utolsó verzió jön be, a sportfogadók és a hajdúsági szurkolók nagyon boldogok lesznek.

Oddsok a mérkőzésre (átlagosan):

Puskás Akadémia-siker (H) 1. 80 Döntetlen (X) 3.70 DVSC-siker (V) 4.00

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 30 17 9 4 56–28 +28 60 2. Puskás Akadémia 30 17 6 7 49–33 +16 57 3. Paksi FC 30 16 7 7 62–43 +19 55 4. ETO FC Győr 30 13 10 7 47–35 +12 49 5. MTK Budapest 30 12 7 11 49–41 +8 43 6. Diósgyőri VTK 30 10 11 9 38–45 –7 41 7. Újpest FC 30 8 12 10 33–41 –8 36 8. Fehérvár FC 30 8 7 15 34–45 –11 31 9. Nyíregyháza Spartacus 30 8 7 15 28–50 –22 31 10. Zalaegerszegi TE 30 7 10 13 35–42 –7 31 11. Debreceni VSC 30 8 6 16 47–55 –8 30 12. Kecskeméti TE 30 4 12 14 29–49 –20 24

Az előző forduló eredményei:

30. Forduló Május 3., szombat

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3

DVSC–MTK Budapest 0–0

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1

Május 4., vasárnap

DVTK–ZTE FC 1–1

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Fehérvár FC–Paksi FC 0–2

