Kész orosz rulett: csak magára számíthat a DVSC

A Debreceni VSC számára az előző forduló a „Nesze semmi, fogd meg jól” kategóriájának felelhet meg, hiszen az MTK-val ikszeltek a cívisvárosiak, de a közvetlen riválisok sem tették meg azt a szívességet, hogy meccset veszítsenek. Noha ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Kecskemét hősies küzdelemben a 92. percben egyenlített a Nyíregyháza ellen, a bajnoki címért küzdő Paks pedig lesimázta a Fehérvárt.

Debreceni VSC: Brandon Domingues játéka még sokat segíthet a DVSC-nek a szezonban. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Minden pontra szükség van

A DVSC-re a folytatásban sem vár könnyű feladat, hiszen az utolsó három fordulóban az ellenfelek között van két együttes is, akik a bajnoki aranyéremért játszanak. Szombaton a Loki a Puskás Akadémia vendége lesz. Kijelenthető, hogy a bajnoki álmoknak vetetne véget a PAFC számára Nestor El Maestro gárdája, ha győzne. Tegyük a szívünkre a kezünket, az esélyesebb egyértelműen a Nagy Zsolt fémjelezte felcsútiak, akik eddig mindkétszer megverték a piros-fehéreket a bajnokságban. Legutóbb egészen drámai körülmények között, érdekes játékvezetői döntésekkel fűszerezett rangadón. Az első meccsen pedig 1–0-ra egy szintén a véghajrában született gólnak köszönhetően arattak sikert a Fejér vármegyeiek. Emlékezhetünk, Bárány Donát kétszer is megnyerhette volna a meccset, de Pécsi Ármin parádésan védett, a csatárt pedig nem szabad okolni, elvégre még gólkirály is lehet. Ettől függetlenül a Puskás Akadémia-DVSC idei rangadókon talán azt sem túlzás állítani, hogy a korábbi hétszeres bajnok együttes állt közelebb a sikerekhez, de a kulcspillanatokban jobban koncentrált a Hornyák Zsolt vezette Felcsút.

Azt lehetetlen megjósolni, mi lesz a meccs képe, de abban biztosak lehetünk, hogy innentől bravúrra lesz szüksége a DVSC-nek, ha szeretne bennmaradni az NB I.-ben, arra pedig nem lehet számítani, hogy majd a többi csapat „segít”. A debreceniek nagy segítségére lehet a visszatérő Maximilian Hofmann, aki egy meccset kényszerült kihagyni. A Puskás Akadémia után újabb rangadók várnak a hajdúságiakra: előbb a Paks, majd a zárófordulóban a Fehérvár ellen vív ki-ki találkozót a Debreceni VSC.

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 30 17 9 4 56–28 +28 60 2. Puskás Akadémia 30 17 6 7 49–33 +16 57 3. Paksi FC 30 16 7 7 62–43 +19 55 4. ETO FC Győr 30 13 10 7 47–35 +12 49 5. MTK Budapest 30 12 7 11 49–41 +8 43 6. Diósgyőri VTK 30 10 11 9 38–45 –7 41 7. Újpest FC 30 8 12 10 33–41 –8 36 8. Fehérvár FC 30 8 7 15 34–45 –11 31 9. Nyíregyháza Spartacus 30 8 7 15 28–50 –22 31 10. Zalaegerszegi TE 30 7 10 13 35–42 –7 31 11. Debreceni VSC 30 8 6 16 47–55 –8 30 12. Kecskeméti TE 30 4 12 14 29–49 –20 24

Az előző forduló eredményei:

30. Forduló Május 3., szombat

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3

DVSC–MTK Budapest 0–0

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1

Május 4., vasárnap

DVTK–ZTE FC 1–1

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Fehérvár FC–Paksi FC 0–2

A következő forduló párosítása:

31. Forduló Május 9., péntek

20.00: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

Május 10., szombat

14.30: Puskás Akadémia–DVSC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)

19.30: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Május 11., vasárnap

13.00: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Az utolsó két forduló párosítása (az utolsó játéknap pontos időpontja még nem ismert)

32. Forduló Május 16., péntek

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Május 17., szombat

13.45: ZTE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)