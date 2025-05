Debreceni VSC: Pozitív előjelek a Puskás Akadémia elleni meccs előtt!

A Debreceni VSC még három fordulóval a labdarúgó NB I. vége előtt is a kieső zónában van, ugyanakkor még mindig reális esély van rá, hogy a csapat bennmaradjon a bajnokságban. Azonban szombaton 14.30-tól kimondottan nehéz feladat vár a Lokira, mivel az ellenfél a második helyen álló Puskás Akadémia lesz idegenben. A találkozó előtt Nestor El Maestro vezetőedző a csütörtök délelőtti tréning után a Haonnak elmondta, pozitívan állnak a dolgokhoz, küzdenek a végsőig.

A Debreceni VSC mestere, Nestor El Maestro úgy érzi, jól felkészültek a PAFC elleni találkozóra

Forrás: Napló-archív

– A tabella minden héten változnak. Nyilván nem kellemes érzés, hogy bizonytalan a helyzetünk, de mi bízunk a csapatban – kezdte az edző.

Úgy érzem, jól sikerültek a héten az edzések, mindenki beleadott apait-anyait. Pozitívum, hogy több játékosunk is visszatért a csapatba. A Puskás Akadémia ellen hiszünk a jó eredmény elérésében.

Megvan már a jól kidolgozott taktikánk a hétvégi találkozóra, egyértelmű, lényegre törő tervünk van. A papír alapján nehéz összecsapásra számíthatunk. De van tapasztalatunk ellenük, a hazai mérkőzésen ráadásul nem voltunk alsóbbrendűek, ellenfelünkkel egyenrangúak voltunk. Nemcsak azt elemeztük, hogy mik a fejlődési területek, hanem azt is, hogy mitől voltunk erősek azon a mérkőzésen. Szeretnénk ezt most is megismételni, csak jobb eredménnyel... – nyilatkozta Nestor El Maestro.

Debreceni VSC vs. Puskás Akadémia: Így alakultak az eddigi meccsek az idényben

A Loki és a PAFC első idénybeli összecsapását Felcsúton rendezték októberben. Akkor a Máté Csaba irányította piros-fehérek remekül tartották magukat, a vezetést többször is megszerezhették volna, de a helyzetek kimaradtak, a hazaiak pedig Wojciech Golla 89. percben szerzett góljának köszönhetően bezsebelték a három pontot.

A DVSC a Nagyerdei Stadionban is pechesen kapott ki 2–1-re. Noha Vajda Botond találatával Nestor El Maestro alakulata vezetett, Nagy Zsolt büntetőből egyenlített. A 90+4. minutumban pedig Jakub Plsek is eredményes volt.

A PAFC–DVSC mérkőzést tehát szombaton 14.30-tól rendezik. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.