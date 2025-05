Későn kapcsolt a DVSC: dühítő vereség Felcsúton, maradt a kiesőzóna...

A Debreceni VSC együttese Felcsúton vizitált szombaton az NB I.-ben. Abban a tudatban léphettek pályára Nestor El Maestro tanítványai, hogy egy esetleges győzelemmel lépéselőnybe kerülhetnének több riválisukkal szemben is a bennmaradásért folytatott harcban. Péntek este egyébként a Fehérvár kapott ki Győrött, így amennyiben összejön a hajdúsági siker, két ponttal meg is előzik a másik Fejér vármegyei gárdát. Nagy kérdés volt az összecsapást megelőzően, hogy Bárány Donát játszhat-e, de a kezdés előtt kiderült, csak a kispadon kap helyet a támadó.

Debreceni VSC: Az előző felcsúti meccsen milliméterek hiányoztak a sikerhez

Debreceni VSC: Rossz kezdés, kimaradt tizenegyes

A meccset a feketében futballozó debreceniek kezdték, megszokott módon a középkezdés után rögtön támadásba lendült a DVSC, de Maurides lesre futott. A vendégszektor ezúttal is szépen megtelt, a szurkolókon nem múlott semmi. Aktívabban futballozott a találkozó elején a Loki, de Malinov is lesre szaladt. Az első felcsúti lehetőség Colley előtt adódott, de Gonda hárított. Az összecsapás elején – ahogyan általában mindig – a Fejér vármegyeiek rengeteget fetrengtek a földön, Antal Péter játékvezető pedig a legapróbb kontaktokat is lefújta. A 10. percben azonban jött a hazai gól: Levi talált be egy kapu előtti kavarodás után. A 15. percben tizenegyeshez jutott a DVSC, de Domingues kihagyta a büntetőt. A kékben futballozó hazaiak továbbra is dobálták magukat a földön. A vendégek lendülete cseppet sem hagyott alább, de egyelőre hiányzott a gól. Colley továbbra is azzal volt elfoglalva, hogyan, milyen testtartásban érjen földet. Harcosan futballozott a feketében játszó Debreceni VSC, Maurides rengeteg labdát szedett le a levegőből, picit talán kezdeményezőbb is volt a cívisvárosi együttes. A 31. minutumban Youga lőtt, de Pécsi minden gond nélkül felszedte a kísérletet. A 38. percben Soisalo húzott el a szélen, adta középre a labdát, Nagy Zsolt pedig fejjel talált be. A második bekapott találat már láthatóan megfogta a debrecenieket, de még több mint egy játékrész hátra volt a meccsből. A 47. percben Szűcs tört be a tizenhatoson belülre, egyértelműen buktatták őt, de a fantasztikusan bíráskodó játékvezető a hajdúsági futballistának adott sárgát műesés miatt, elképesztő hiba. A szünetig nem változott az állás.