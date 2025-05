DVSC: Gonda büntetőt hárított, de elöl semmi sem akart bepattanni...

A Debreceni VSC-nél a ZTE legyőzése után nagyot sóhajthattak. Azonban a Loki múlt héten ismét kieső helyre került, miután kikapott a Nyíregyháza Spartacus együttesétől idegenben. A hajdúsági alakulat az ötödik pozícióban tanyázó, nemzetközi kupaindulásért küzdő MTK Budapestet látta vendégül. A felek az idei szezonban egymás ellen eddig egy-egy meccset nyertek: DVSC legutóbb 3–2-re kikapott a Nagyerdei Stadionban az MTK-tól, azonban a Hidegkuti Nándor Stadionban 2–0-ra diadalmaskodott.

Brandon Dominguesék (Debreceni VSC) nagyot csatáztak az MTK-val

Fotó: Kiss Annamarie

A DVSC–MTK meccsen hazai részről a sérült Kusnyir Erik, Batik Bence, Neven Djurasek, Megyeri Balázs, Hegyi Krisztián és Yacouba Siluen kívül már a gólkirályi címre pályázó Bárány Donát sem volt bevethető állapotban. Maximilian Hofmann és Kristiyan Malinov pedig eltiltás miatt hiányzott. Jorgo Pelumbi pedig hiába a csapat kötelékéhez tartozik, már csak a kis Lokiban kap lehetőséget. Így tehát Nestor El Maestronak nem túl sok variációja volt a kezdőcsapat felállításához.

Debreceni VSC: Nem akart bepattanni a labda a kapuba

A mérkőzés első perceiben a Loki akarata érvényesült. Először Dzsudzsák Balázs vállalkozott lövésre, de 25 méterről nem találta el a kaput. Később a fővárosiak is érzékeltették, pillanatok alatt veszélyeztethetnek, ám Lang Ádámék rendre elcsenték a játékszert. Nem volt túl nagy az iram, nem volt túl akciódús a a mérkőzés. Ugyan több játékostól is láthattunk egy-egy szép szólót, de mindkét oldalon nehéz volt feltörni a védelmet. A 18. percben Szécsi Márk beadását követően Brandon Domingues nagy erővel a földre fejelte a labdát, azonban Demjén Patriknak nem akadt dolga. Nagy volt a hőség, a támadásokban talán ezért sem volt elég átütő erő, a 25. minutumban jött is az ivószünet. A folytatásban sem volt túl izgalmas az összecsapás, de a félidő előtt a debreceniek kis híján megszerezték a vezetést.

Dzsudzsák 21 méterről végezte el a s szabadrúgást, a labda pedig a felsőlécen csattant, majd a gólvonalról kipattant. Nem sokkal rá egy kontra végén Domingues passza után Maurides lőhetett, ám jócskán célt tévesztett. Aztán Vajda beívelésére Domingues érkezett, ám a portugál-francia közönségkedvenc három méterről mellé fejelt, így az eredményjelző 0–0-t mutatott a szünetben.

Az MTK büntetője is kimaradt

A fordulást követően az MTK járt közel a gólhoz: Molnár Ádin egy csodálatos szóló végén lőtt távolról, ám a kapu mellé tüzelt. Utána ismét a Lokomotív percei következtek, de Kocsis Gergő beadása után Maurides nagyon pontatlan volt. A brazil csatár pedig Szűcs passza után még fejelhetett is, akkor pedig Demjén tudott belenyúlni, és szögletre menteni. Kettészakadt a pálya, a szürke mezes vendégek is próbálkoztak, Bognár István passza után Kovács Patrik éles szögből lőtt, ám ő sem járt sikerrel.

A cívisvárosiak a pokolban majd a mennyben érezték magukat. Történt, hogy Kádár fejese után Castegren kézzel ért labdába, ezen nem volt mit vitatni, a 61. percben tizenegyeshez jutott az MTK. A büntetőhöz Bognár állt oda, de Suichi Gondán nem fogott ki – a japán pedig jóvá tette múlt heti "hibáját", és hatalmas bravúrral védett!

Később a Loki is majdnem büntetőhöz jutott – úgy tűnt, hogy Kovács buktatta Szűcsöt –, ám VAR nem látta szabálytalannak az esetet. Szűcs nagyon jó ütemben passzolt Szécsihez, aki az alsót célozta meg, csakhogy Demjén védett. Jobban játszott a DVSC, de ez az eredményben nem látszódott meg. Hazai részről az utolsó percekhez közeledve sok több ziccer kimaradt, a játékosok és a szurkolók is egyre feszültebbnek tűntek. Ugyanakkor a kontrák végén a budapestiek sem éltek jól lehetőségeikkel, gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás.