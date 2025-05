Kipróbálnák magukat külföldön a DVSC fiataljai? – ezt válaszolta Vajda, Szűcs és Bárány

Szűcs Tamás is úgy érzi, megterhelő számára ez az időszak mentálisan és fizikálisan is. – Ezért kapjuk a fizetésünket, el kell viselni a kritikát is. De mikor a pályán vagyok, a szívem-lelkem kiteszem – fogalmazott a közel egy éve a Lokiban játszó Szűcs, aki arról is szót ejtett, mennyire hálás azért, hogy Koppenhágában is nevelkedett. – Annak idején a Honvédból mentem Dániába. A koppenhágai európai szinten is top akadémia. Órákig tudnék arról mesélni, ott mi működik jól. Gyerekként nagyon jól ösztönöztek, és azóta is igyekszem a saját utamat járni, megragadni a felnőtt futballban – mondta.

A korábban szélsőként, ezúttal balhátvéd pozícióban játszó Vajda Botond szót ejtett róla, hogy ott segít, ahol tud. De örülne, ha a jövőben ismét előrébb játszana. – A cselezés, a lövés és a kreatív játék az én erősségem. Azonban most mindegy, a pálya melyik részén vagyok, csak maradjunk benn az NB I.-ben – hangoztatta.

Bárány Donát nem izgul a mérkőzések előtt, a bizonyítási vágy hajtja

Forrás: Czinege Melinda

Tudatosan építkeznek?

Hogyan tovább? – tették fel a kérdést a játékosoknak. Ha van megkeresésük esetleg külföldről, kihat-e ez a mindennapjaikra. Először Vajda Botond fogalmazta meg gondolatait:

Öt-hat év múlva, mikor talán a fénykoromban leszek, örülnék, ha külföldön lennék. Nincs nagy kitűzött célom, minél magasabb szinten focizni. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fejtette ki.

Szűcs Tamás azt mondta, hogy először szeretné meghálálni a Debrecenben kapott bizalmat, és jó teljesítményt nyújtani. Ha ez megvan, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy külföldre szerződik. Szerinte egy futballistának többször is környezetet kell váltani ahhoz, hogy kihozza magából a maximumot. Meggyőződése, hogy a sok munka mellett szerencse is kell.

Bárány Donát megosztotta, mindig lépcsőnként halad. Először az NB II.-ben, majd az NB I.-ben akart játszani. Hamarosan külföldön is kipróbálná magát, ha pedig ott bizonyít, akkor léphetne még magasabb szintre. A sportolók hozzátették, mindig a jelenre koncentrálnak. Ha esetleg keresné őket valaki, a menedzserük jelzi feléjük. Viszont a magyar élvonalban nem igazán igazolnának máshova.