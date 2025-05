Komoly hiányzók a DEAC kosarasainál

A negyeddöntős búcsút követően győzelemmel folytatták a helyosztókat a Debreceni Egyetem kosárlabdázói, 97-84-es sikerüknek köszönhetően előnybe kerültek az egyik fél második sikeréig tartó párharcban. A siker ezúttal is vezéráldozattal járt, hiszen a hajdúságiak csapatkapitánya, Mócsán Bálint a második félidőben ütést kapott a kezére, a mérkőzés utáni vizsgálatok pedig kézközépcsonttörést állapítottak meg, így azonnal be is kellett gipszelni a sérült testrészt. A válogatott bedobó 4-6 hetet kénytelen kihagyni, így Andre Williamsonhoz hasonlóan számára is véget ért a szezon. Pethő Ákos csapata így hiányzókkal lép pályára szerdán az Alba Fehérvár vendégeként 18 órától – írta a deac.hu.