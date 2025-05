Kiesik a DVSC? Gólkirály lesz Bárány? – ezt gondolja Czvitkovics Péter!

15 idénnyel ezelőtt játszott a Loki a BL-ben. Ennek apropóján Czvitkovics Péter a Nagyerdei Stadionban emlékplakettet vehetett át ősszel

Szurkol Bárány Donátnak

Szoros a verseny a gólkirályi címért: jelenleg a paksi Böde Dániel 14 találattal vezeti a rangsort, mögött a debreceni Bárány Donátnak – aki az MTK Budapest elleni meccsen azért nem volt ott keretben, mivel sérült – 13 találata van, de ott van mögöttük 12 góllal Tóth Barna (Paks), Brandon Domingues (DVSC), Varga Barnabás (FTC) és Marin Jurina (MTK), illetve az idényben már 11 alkalommal eredményes Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) is beleszólhat a végső elsőségbe.

Remélem Bárány Donát lesz, mert egyrészt barátom, másrészt az azt is jelentené, hogy a Debrecent gólokkal segítené a bennmaradáshoz

– jegyezte meg Czvitkovics.

A válogatott középpályás azt is megosztotta, szerinte kik azok a fiatal NB I-es játékosok, akik a magyar válogatott meghatározó tagjai lehetnek a jövőben.

– Tóth Alex már pályára is lépett a nemzeti csapatban, de hosszútávon is maradni fog szerintem. Ő lehet a következő olyan játékos, akit fel lehet építeni nemzetközi szintre. Paksról Ötvös Bence is közel van ahhoz, hogy válogatott meghívót kapjon, megvan a sebessége, fizikalitása, jól olvassa a játékhelyzeteket, ráadásul több poszton is bevethető. Debrecenből Hegyi Krisztián, aki most ugyan sérült, de ő lehet a következő kapus, aki egy Gulácsiéhoz hasonló pályafutást befuthat. Győrből Tóth Rajmund játéka tetszik, nagyon bátran, éretten futballozik a középpályán, és jobbhátvédként is – fejtette ki a beszélgetés végén.

Labdarúgó NB I., 30. forduló Május 3., szombat

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3

DVSC–MTK Budapest 0–0

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1

DVTK–ZTE FC 1–1

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Fehérvár FC–Paksi FC 0–2 A 31. forduló menetrendje Május 9., péntek

20.00: ETO FC Győr–Fehérvár FC ( Tv: M4 Sport)

ETO FC Győr–Fehérvár FC ( M4 Sport) Május 10., szombat

14.30: Puskás Akadémia–DVSC ( Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Kecskeméti TE ( Tv: M4 Sport+)

19.30: Paksi FC–Ferencvárosi TC ( Tv: M4 Sport)

Puskás Akadémia–DVSC ( M4 Sport) MTK Budapest–Kecskeméti TE ( M4 Sport+) Paksi FC–Ferencvárosi TC ( M4 Sport) Május 11., vasárnap

13.00: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)