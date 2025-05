A sors igazságot szolgáltat? – Még ezek a meccsek várnak a félig debreceni KBSC-re!

A labdarúgó NB II. végjátéka izgalmasnak ígérkezik, minden pontnak nagy jelentősége lesz a feljutásért (két csapat) és a dobogóért folytatott küzdelemben. Az éllovas Kisvárda (56 pont) gyakorlatilag már bajnoknak érezheti magát, de még a Kazincbarcika (48 pont), a Vasas (45 pont), a Szentlőrinc (43 pont) és a Kozármisleny (42 pont) is végezhet a második helyen. Hajdú-Bihar vármegyében a legtöbben valószínűleg a KBSC-nek szurkolnak, hiszen több, Debrecenben nevelkedett játékos is a gárdát erősíti – a borsodiakkal Bódi Ádám, Varga József, Lucas, Kártik Bálint, Baranyai Nimród, Pintér Ádám és Szujó Attila is az élvonalba jutásért küzdhet.

A Kazincbarcika a feljutásért küzd – Baranyai Nimródot, Lucast és Bódi Ádámot vajon láthatjuk ismét az NB I.-ben?

Forrás: KBSC/Facebook

Hogyan is vezetett a debreceniek útja Kazincbarcikára?

Varga Józsefet 2024 telén, Bódi Ádámot pedig 2024 nyarán küldték el a DVSC-től – a játékosokban és a szurkolóban egyaránt maradhatott tüske emiatt. A futballisták az új csapatunkban gyorsan meghatározó szereplővé váltak, és azért küzdhetnek, hogy jövőre ismét az NB I.-ben bizonyítsanak. A brazil származású, magyar állampolgárságú középpályás, Lucas Marcolini tavaly nyáron érkezett a borsodiakhoz a Kisvárdától, és szintén jelentős tapasztalatot hozott magával új csapatához. Korábban Pintér Ádám is játszott Debrecenben, ő is tavaly Budafokról érkezett – és mivel több poszton is bevethető, még inkább értékes tagja a keretnek. A csapatkapitányi karszalagot a legtöbbször viselő Kártik Bálint pedig még 2023 augusztusában érkezett a Kazincbarcikához a Pécsi MFC-től, azóta pedig hosszabbított is. A Lokitól Újpestre igazoló Baranyai Nimród pedig 2025 januárjában kölcsönben érkezett a KBSC-hez. Noha Szujó Attila nem sokáig futballozott a cívisvárosban, többeket ismerhetett már, ő is tavaly tette át székhelyét Győrből a borsodiakhoz. Sokakban van még egy közös pont: a debreceni Olasz Focisuli, hisz itt nevelkedett Bódi Ádám, Kártik Bálint és Varga József is. Utóbbi Lucassal együtt edzőként is hétről hétre motiválja a gyermekeket.

A tv is közvetíti Bódi Ádámék következő meccsét

A KBSC jelenleg a második helyen áll, az együttes legutóbb a Soroksárt egy hosszabbításban lőtt góllal győzte le. A borsodiak következőnek hétfőn 20 órától a középmezőnyben tanyázó Budapest Honvéddal csapnak össze, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. Varga Józsefék összecsapnak még majd a kiesés elől menekülő Ajkával, majd a bizonyára aranyérmes Kisvárda ellen zárnak.