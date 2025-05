Bódi Ádám újra gólt lőtt, hosszabbításban nyert a félig debreceni KBSC!

Míg a Vasas nyert, a KBSC kikapott az előző fordulóban, így aztán a fővárosiak voltak feljutó helyen a Kisvárda mögött az NB II.-ben. A Merkantil Bank Liga 27. fordulójának összes mérkőzését vasárnap rendezték. A kazincbarcikaiak a tervezettnél fél órával később léptek pályára, ugyanis a vendég Soroksár busza egy M3-as autópályán történt baleset miatt csak jelentős késéssel tudott megérkezni a helyszínre. A házigazdák kezdőcsapatában ott volt a debreceni Kártik Bálint, aki a kapitányi karszalagot is viselte. Az elejétől játszottak a DVSC korábbi futballistái – Lucas, Baranyai Nimród, Varga József és Bódi Ádám – is.

A KBSC gólszerzői: Pethő Bence, Bódi Ádám és Lajcsik Vencel

Bódi Ádám a nyolcadik gólját szerezte – és tizenhárom asszisztja is van az idei szezonban

Az első félidőben a Kundrák Norbertet – korábban a Lokit is erősítette – soraiban tudó soroksáriak voltak eredményesebbek – Lovrencsics Balázs zörgette meg a hálót, 0–1 volt az állás a szünetben. Azonban a fordulást követően Pethő Bence egyenlített, majd Bódi Ádám is betalált tizenegyesből. A 79. minutumban a vendégek Gálfi Zoltán révén egalizáltak, de a borsodiaknak még erre is volt válasza: Lajcsik Vencel a 90+4. percben szerzet gólt, amivel így a hazaiaké lett a három pont.

Merkantil Bank Liga, 27. forduló Kolorcity Kazincbarcika SC - Soroksár SC 3-2 (0-1) Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 581 néző. Játékvezető: Sipos Tamás (Bertalan Dávid, Dobos Dávid) KBSC: Dojcsák - Baranyai, Varga J., Polgár (Ramos, 59.), Lajcsik – Kristóf, Lucas, Kártik - Bódi (Katona, 90+6.), Makrai (Pintér Á, 75.), Herjeczki (Pethő, 59.). Vezetőedző: Erős Gábor

Soroksár SC: Radnóti - Nagy, Króner (Kékesi, 64.), Shadirac, Vincze Á. – Vass (Bagi, 72.) , Németh E., Köböl, Szabó Sz. (Gálfi, 72.), Kundrák (Dobos Á., 87.), Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter Sárga lap: Króner a 39., Kristóf az 52., Nagy O. a 74., Varga a 79., Ramos a 85. percben.

Gólszerző: Lovrencsics B. (0-1) a 2., Pethő (1-1) az 59., Bódi (2-1 tizenegyesből) a 67., Gálfi (2-2) a 79., Lajcsik (3-2) a 90+3. percben.

A Vasas pedig 2–1-re kikapott a Szentlőrinc otthonában, így a Kazincbarcika ismét feljutó helyen áll.

A bajnokságból még három forduló van hátra: Bódi Ádámék jövő héten a Budapest Honvéd vendégei lesznek, majd a Mezőkövesdet fogadják, s Kisvárdán zárnak.