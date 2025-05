Simán nyert a DVSC, de a fő rivális sem hibázott

Mindössze egy perc és 43 másodperc kellett ahhoz, hogy meglegyen a Békéscsaba–DVSC mérkőzés első kiállítása. Hámori Konszuélát küldték ki két percre a játékvezetők. Érdekesség, hogy gól addig nem esett. A Békéscsaba aztán emberelőnyből vezetést szerzett és még a negyedik perc elején, 2-1-nél is a hazaiak voltak előnyben, de mint később kiderült, utoljára. A DVSC Schaeffler az ötödik percben vette át a vezetést Sercien-Ugolin találatával és a folytatásban már nem is engedte ki a kezéből. Az első félidő közepéig fej-fej mellett haladt a két együttes, aztán éppen a hazaiak időkérése adott némi plusz lendületet a debrecenieknek. Négy gól is volt már a két csapat között, amiből hármat a szünetre is megőriztek a vendégek, derül ki a Loki tudósításából.

Békéscsaba–DVSC: A vendégek félgőzzel is nyertek

Fotó: Vida Marton Peter

Békéscsaba–DVSC: A második félidőben nyílt az olló

A második játékrészben már csak menedzselnie kellett a különbséget a Debrecennek, ami nem okozott gondot. Bár a lelkesen küzdő hazaiak a félidő elején egyszer még felzárkóztak két gólra, a folytatásban már nem tudták szorossá tenni a mérkőzést. Fokozatosan nőtt a mieink előnye, a 43. percben már hét volt közte, ekkor kikérte harmadik idejét is Herbert Gábor. A békéscsabaiakon azonban ez sem segített. Az ezúttal is kitűnően védekező debreceni csapat még növelte is a különbséget és végül magabiztosan győzött. Mint az a dvsckezilabda.hu-n olvasható, érdekesség, hogy a kisebb sérüléssel küszködő Vámos Míra és Petrus Mirtill távollétében valódi balszélső nélkül játszotta le a meccset a DVSC. A kényszerszélső, Tóth Nikolett végül két találatig jutott. Töpfner Alexandra lett a mezőny legeredményesebb játékosa 8 góllal, úgy, hogy mindössze egy rontott lövése volt.

Azonban az Esztergom a Budaörs felett is magabiztos győzelmet aratott, és mivel a bajnokságból már csak három forduló van hátra, a Lokinak egyre kevesebb esélye van az éremszerzésre.

A tények TAPPE BÉKÉSCSABAI ENKSE–DVSC SCHAEFFLER 25–34 (15–18)

Békéscsaba, 800 néző. V: Paska, Vastag

BÉKÉSCSABA: Csizmadia – Aranyi 1, Schlegel 1, Sablic, Bencsik 3, M. Lopes 5, Halász-Szondi. Csere: J. Ferreira (kapus), ROMÁN 6, BORBÉLY M. 7 (4), Kukely K. 1, Darie, Horváth G. 1. Edző: Herbert Gábor

DVSC: GABRIEL – TÖPFNER 8 (6), Hámori K. 4, JOVOVICS 6, Füzi-Tóvizi 2, Thorleifsdottír 2, Tóth Nikolett 2. Csere: Ryde (kapus), SERCIEN-UGOLIN 6, CSERNYÁNSZKI 3 (2), Hornyák, Haggerty, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 8, illetve 6 perc

Hétméteresek: 4/4, illetve 7/6

A többi mérkőzés eredménye: MOYRA-BUDAÖRS HB–MOL ESZTERGOM 25–36 (16–16)

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 30–24 (14–14)

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–SZOMBATHELYI KKA 46–20 (24–9)

VÁCI NKSE–GYŐRI AUDI ETO KC 26–36 (14–19)