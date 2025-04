Az élet már többször felpofozta, most visszaadhat belőle: büntetni fog a debreceni harcos ökle - videóval

Élete első pusztakezes mérkőzésére készül Veres Tibor, a Lókodi Fight Club kiváló harcosa. A Felix Promotion szombaton megrendezi az első Nemzetközi Pusztakezes Gálát a budapesti Riz Levente Sport és Rendezvényközpontban, ahol a legkeményebb bunyósok csapnak majd össze. A pusztakezes harc egy új és különleges küzdősport, amelyet az MPKSZ (Magyar Pusztakezes Szövetség) szabályoz. A gálán 8 mérkőzést izgulhatnak végig a sportág rajongói, ahol a fighterek 3x2 perces menetekben, egy speciális kör alakú ringben mérik össze erejüket. A harcokat egy egyedi, kör alakú, négyköteles szorítóban rendezik meg, ahol a versenyzők kézfejüket és öklüket nem tekerhetik be. Ez az újítás még látványosabbá teszi az összecsapásokat. A részvétel feltétele, hogy a sportolóknak igazoltan legalább három év aktív küzdősport-múlttal kell rendelkezniük.

Veres Tibor dominálni akar a mérkőzésen

Veres Tiborék rámentek az ütőerőre

Veres Tibor – vagy ahogy mindenki hívja, Tibi – is kesztyű nélkül lép majd ringbe. A 23 éves, 188 cm magas kiváló ökölvívó alapokkal rendelkezik, hiszen hatévesen kezdte a bokszot, amikor édesapja először elvitte egy edzésre Hajdúsámsonban. – Apukám és nagyapám is bunyózott, ez egy családi vonás nálunk. Nem volt más sportolási lehetőség a sakkon és a focin kívül, ezért választottuk.

Nyolcévesen volt az első mérkőzésem, és azóta beleszerettem a küzdősportba, az ökölvívásba.

Egyből jöttek az eredmények, az első meccsemet kis cséphadaróként meg is nyertem. Az nagy töltetet adott. A serdülő magyar bajnokságon második lettem, majd a következőt meg is nyertem. A junior korszakban mindig ezüstérmes voltam, de ifiben kétszer is magyar bajnok lettem, így bekerültem az ifiválogatottba. Két és fél évig voltam ifiválogatott, aminek eredményeként egy Európa-bajnoki ötödik helyet szereztem. A felnőtt ökölvívó magyar bajnokságon második lettem, majd egy autóbaleset miatt egy évet kihagytam – ismertette Tibi, aki a kihagyás után a kick-box felé fordult, és Lókodi Attila kezei alatt kezdett edzeni 2023-ban.

A Lókodi Fight Club harcosaként három övet is begyűjtött: az elsőt egy K1 magyar bajnokságon, ahol egy thai boksz-világbajnokot győzött le annak ellenére, hogy még kevés tapasztalata volt lábtechnikában.

A második övét szintén egy K1 magyar bajnokságon szerezte meg a free boxing kategóriában, ellenfelét már az első menetben kiütötte egy balegyenessel. A harmadik övét pedig egy hónapja kaparintotta meg, amikor egy 110 kilós harcost ütött ki egy horoggal a második menetben az azóta is veretlen fighter. – Jobbkezes vagyok, de én úgy érzem, a bal kezem erősebb, jobban tudom használni. Lócával, az edzőmmel, rámentünk az ütőerőre, az ütőerőt fejlesztő gyakorlatokat végzünk, érzem is, hogy olyat ütök, mint egy lórúgás – emelte ki.