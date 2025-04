Technikai KO-val győzött a debreceni harcos

Óriási érdeklődés közepette rendezték meg Magyarország első pusztakezes ökölvívó gáláját a budapesti Riz Levente Sportközpontban múlt szombaton, írja az Origo. Az este talán legvéresebb összecsapását félnehézsúlyban a magyar K-1 bajnok, a debreceni Veres Tibor és az ukrán Olekszij Poznyisev hozta össze. Veres Tibi konkrétan véresre verte riválisát, akinek az edzője már az első gongszó előtt bedobta a törülközőt, ráadásul Olekszij a vereség mellett néhány fogát is Budapesten hagyta… „Ez egy olyan sport, ahol a győztes is kap, én is kaptam ütést, de jól kihordtam. Nyilván a kéz ilyenkor rendesen feldagad.” – mondta Veres Tibi a győzelme után, majd hozzátette azt is, hogy szeretne még folytatást.

A hét mérkőzést hozó gáláról a beszámolót ide kattintva olvashatják.