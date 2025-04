Nyíradony VVTK-DEAC II. 0-6 (0-3)

120 néző. Vezette: Juhász D. (Bíró Á., Dr. Szigeti K.)

Nyíradony: Rácz T. - Illés G. (Kiss G.), Szilágyi Z. (Szórádi Á.), Gyurina J., Makkai I., Lengyel M. (Nagy A.), Bara M. (Szabó B.), Németi M., Buka B., Debreceni R. (Rózsa N.), Ignáth T. Játékosedző: Szabó Balázs

DEAC II.: Polyák F. (Lévai L.) - Oláh D., Bartók Cs. (Kiss M.), Pirka T. (Kozma B.), Pinczés K., Vass P. (Dobos Á.), Nagy A. (Fischer T.), Grecskó M., Légrádi M., Potornai Á. (Papp G.), Almási Z. Vezetőedző: Balla Imre

Gól: Nagy A.(2), Pinczés K.(3), Légrádi M. Jók: senki, ill. mindenki

Szabó Balázs: A Lokinak sokkal több izgulni valója van, mint nekünk. Mi már szerencsére szereztünk annyi pontot, hogy nem esünk ki, bár a játékunk megye kettőbe illő.

Balla Imre: A mai napon megyei szinten kiemelkedően jó minőségű pályán játszhattunk, ami a teljesítményünkön is egyértelműen meglátszott. A játékosaim nagy lelkesedéssel és örömmel futballoztak végig a mérkőzés során, és mind egyéni, mind csapatszinten kiváló teljesítményt nyújtottak. Úgy érzem, hogy a végeredmény is hűen tükrözte a mutatott játékunkat, teljes mértékben megérdemeltük a győzelmet. Fontos megemlíteni, hogy az ellenfelünk létszámhátrányba került egy kiállítást követően, ami természetesen befolyásolta a mérkőzés alakulását. Kíváncsian néztem volna meg, hogy teljes létszám mellett milyen szoros összecsapást tudtunk volna játszani a Nyíradonnyal, de ettől függetlenül maximálisan elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez, és további sok sikert kívánok a Nyíradonynak is!

A tabella Hajdúsámson 25 19 1 5 70-24 58 Hajdúnánás FK 25 18 4 3 84-28 58 Aqua-General HSE 25 18 3 4 76-23 57 Monostorpályi SE 25 16 6 3 61-25 54 Sárréti DSK 25 13 4 8 55-39 43 Balmazújvárosi FC 25 11 3 11 42-41 36 BUSE 25 8 10 7 37-33 34 DEAC II 25 10 3 12 60-61 33 Nyíradony VVTK 25 9 4 12 31-50 31 Kabai Meteorit SE 25 10 1 13 40-47 30 Bestrong SC 24 9 3 12 41-38 30 Létavértes SC’97 25 9 5 11 44-52 28 Hajdúböszörményi TE 25 6 6 13 31-57 24 Bocskai SE 25 5 6 14 37-70 21 Egyeki SBSE 24 1 8 15 27-74 11 Téglás VSE 25 1 5 19 18-92 8

A szombati eredmények itt érhetőek el: