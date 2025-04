„Többet nem akarok erről nyilatkozni, mert belerongyolnék a lelkekbe”

Gól: Sigér S. Ill. Szathmári Zs., Tóth L.; Jók: ill. Bogár M., Szathmári Zs., Kónya Cs.; Ifi:0-6

Babicz Tamás: Fegyelmezett és csupaszív játékunknak köszönhetően majdnem meglepetést okoztunk. Nagyon szép akció végén megszereztük a vezetést, majd a mérkőzés hajrájában az üres kapuba sajnos nem tudtunk betalálni így Szoboszló elvitte a három pontot. A legfontosabb, hogy mindenki nagy örömére csapatkapitányunk Szabó Gábor súlyos sérüléséből felgyógyulva ma visszatért a pályára és kitűnő játékkal segítette a csapatot.

Szabó László: Megküzdöttünk az elemekkel, főleg a nagyon lelkesen játszó hazai csapattal és az orkán erejű széllel.



Monostorpályi SE - Hajdúnánás FK 0-5(0-2)

180 néző Vezette: Nagy N.(Szűcs L., Rizán Zs.)

Monostorpályi: Bákonyi N. - Bojti Á., Ménes M., Nemes E., Batta G., Gyügyei Z., Seres P., Füzfői M., Sós D., Pataki Zs., Szilágyi A. Vezetőedző: Bereczky Bence

Hajdúnánás: Urbán G. - Lőrincz L., Varga B., Pelles G., Ujvári Zs., Lakatos N., Papp K., Porkoláb B., Tóth B., Pelles D., Virág G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs.(2), Pelles G., Berki B., Nemes E.(ög); Jók: senki ill. mindenki; Ifi:

Bereczky Bence: Először is gratulálok a Hajdúnánásnak, teljesen megérdemelten nyertek. Mindenki rosszul játszott, ráadásul a mérkőzés fordulópontjaiból is borzasztóan jöttünk ki. Muszáj szembe mennem az elveimmel és néhány szót ejteni a játékvezetésről. A játékvezető úr és a Monostorpályi SE története régre datálódik. 5 évvel ezelőtt sikerült úgy les miatt érvénytelenítenie egy találatunkat egy Nánás elleni meccsen (vélelemezem, hogy ez csupán koincidencia), hogy a partjelző nem intett lest, ő pedig háttal állt az eseményeknek. Aki kíváncsi, megtalálja a jelenetet az egyik legnagyobb videómegosztó felületen. Azóta egyszer találkoztunk vele, abba se sok köszönet volt, ma pedig erre felbukkant mint Belphéhor, a Louvre fantomja. Bár ne tette volna! A belső védőmet, akit életében nem állítottak ki, le kellett cserélnem, hogy elkerülje a piros lapot, miután vállmagasságban talpalták le még ő kapott sárga lapot szövegért, az eset után pedig fél perccel bekaptuk a harmadik gólt. Az egyik legjobb játékosomat kisárgázta a jövő heti Szoboszló elleni rangadónk előtt, miután bemondásra lefújt egy kezet, bizonyára hiányzott az anatómia óráról, helyenként a vendég csapat játékosai is megmosolyogták az ítéleteit. Azonban ez egyáltalán nem fontos, a lényeg, hogy a kispadon helyet foglaló játékosokon legyen mez! Nagy Úr, a soha viszont nem látásra!