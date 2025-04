Kemény hét van Varga Tibor mögött, mindkét versenymotorját tesztelte

Nagy fába vágta a fejszéjét Varga Tibor, a VRT Racing gyorsasági motorversenyzője, hiszen párhuzamosan húzza majd a gázt a MotoE-világbajnokságon és a Junior GP Stock 600-as Eb futamain. A 18 esztendős hajdúsági pilóta múlt hét szerdán az Európa-bajnokság mezőnyével tesztelt Franciaországban, míg csütörtöktől már Spanyolországban igyekezett minél jobban megismerni a Ducati MotoE-s gépét. A debreceni születésű motoros kalandos teszten van túl, hiszen például önhibáján kívül esett is, mégis a második legjobb újoncként zárta a teszteket úgy, hogy messze ő a legfiatalabb a mezőnyben.

Varga Tibor

Forrás: Varga Tibor/Facebook

Varga Tiborék sok beállítást kipróbáltak

„Kemény hét van mögöttem. Múlt hét szerdán és csütörtökön az Európa-bajnoki hivatalos tesztet tartották Magny-Coursban. Ide autóval érkeztünk (1350 km), mivel csütörtökön már a világbajnoki teszt indult Barcelonában, amit csak autóval tudtunk megtenni. Nekem így csak egy nap jutott a francia pályán, ahol remekül éreztem magam, és sikerült majdnem mindent kipróbálni, amit terveztünk a csapattal.

Nem mellesleg nem volt nálam gyorsabb 600-as a pályán.

A csapat kiváló, és remek volt a hangulat️.” – írta a közösségi oldalán a pilóta.

Varga Tibor a MotoE-s teszt miatt mindössze egy napot tudott dolgozni Eb-s csapatával, az IUM Motorsporttal, mert szerda este a volán mögé kellett ülniük, és levezetni 750 km-t a katalán világvárosig.

„Mivel apára mindig számíthatok, meg sem lepődtem, hogy éjfél előtt már a hotelben voltunk a pálya mellett. Másnap ismerkedés, kezelőszervek beállítása, és – mivel újonc vagyok – volt néhány szabályismertetés is. Pénteken az FP1 nem volt rossz, de nem mondhatom, hogy élveztem. Állítottunk egész nap, és a napot a 12. helyen fejeztem be. Szombaton azonnal javítottam, annak ellenére, hogy egy eséssel kezdtem a napot.

Sajnos azonban a versenyszimuláción is nagyot estem, ugyanis hátulról eltalált egy versenytársam.

Ezzel vége is lett a napnak. Ekkor már a 10. leggyorsabb voltam, ami ebben a mezőnyben újoncként nagyszerű eredmény. A könyökömet is össze kellett varrni, 2 légzsák eldurrant, szóval nem ez volt a kedvenc napom. A harmadik napra sérülten, kissé fáradtan vágtam bele. Légzsák nem volt, a könyököm is fájt, így nem sikerült tovább javítani, azonban az 1:48,9-es idő így is 10. helyet ért. A csapat jó munkát végzett, és legközelebb Le Mans-ban élesben folytatjuk” – számolt be Varga Tibor, aki megköszönte a segítséget a támogatóinak.