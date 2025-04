Quirikó Vivien bízik benne, hogy az ilyen eseteket súlyosabban szankcionálják majd!

Ha valaki a szezon előtt azt mondja, hogy ennyire magabiztosan nyerjük meg az alapszakaszt, akkor lehet, hogy nem hittem volna el. Az idény előtt óvatosabban beszéltem a célokról, mivel a csapatunk jelentősen átalakult. Ezt figyelembe véve talán még felül is múltuk a várakozásokat. Összességében elégedett vagyok, ám a szezon érdemi része még csak most jön. Sajnos több meccsünk elmaradt az alapszakaszban. Ez azzal is magyarázható, hogy a legjobbak közé tartozunk, ezért a vetélytársaink a könnyebb utat választották. Az MLSZ is látja, hogy ez egy rossz tendencia. Bízom benne, hogy ilyen eseteket a jövőben súlyosabban szankcionálják majd