Junior vb: Ezüstérmes Nagy Blanka

A DSI Debrecen Serra Bendegúz által felkészített 18 éves ígérete 2023-ban Plovdivban megnyerte a kadét világbajnokságot, és ezúttal az idősebb korosztályban is döntőt vívott. Vívónk egészen elképesztő mentális erőről tett tanúbizonyságot, hiszen többször is nüánszokon múlott a továbbjutása. Blanka a 173 fős mezőnyben a csoportküzdelmek során négy győzelmet és két vereséget produkált, és folytathatta, a legjobb 64 közé jutásért. Ez össze is jött, hiszen a lengyel Halembat 15-11-re verte, majd a román Sont elleni gigászi csata végén egy tus döntött, melyet a DSI Debrecen vívója vitt be (15-14) – írta a klub honlapja.

