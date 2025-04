Haja János ismét magyar bajnok!

Győrben rendezték meg április első szombatján a XXVI. Hungarian Open Masters Judo Championshipet, vagyis a Nyílt Masters Országos Bajnokságot. A rangos megmérettetésen 16 ország 175 dzsúdósa lépett tatamira. Hajdú-Bihar vármegyét összesen hat versenyző képviselte. A Létavértes SC ’97 színeiben induló Haja János arany-, Baranya Zsolt pedig bronzérmet szerzett, míg Turcsányi Balázs az ötödik helyen végzett. A DSI-t képviselő Székely János negyedik, Sajó Sándor pedig szintén ötödik lett. A Magyar Judomesterek Clubja kötelékében Borbély Attila is tatamira lépett; a Debreceni Egyetem GTK Sportgazdasági és Menedzsment Intézetének professor emeritusa ezüstérmet szerzett.

A képen Haja János (jobbról), Sutka Sándor és Madácsi István

Forrás: Haja János-archív

Haja János: kemény mezőny volt

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes és többszörös magyar bajnok Haja János ezúttal sem talált legyőzőre – ám mint portálunknak elmondta, egyáltalán nem volt könnyű hazahoznia az aranyérmet: – Kemény volt a mezőny, egyetlen győzelmet sem adtak ingyen.

Baranya Zsolt is elérhetett volna jobb helyezést a harmadiknál, erőnlétileg ugyanis kiemelkedett, technikailag viszont még van hova fejlődnie, de így is maximálisan elégedett vagyok vele, mindent beleadott

– értékelt az 57 éves sportember, aki nemcsak versenyzőként, hanem edzőként is jelen volt a viadalon: csapattársainak, valamint a DSI cselgáncsozóinak is segédkezett a szőnyeg mellett, így a verseny végére fizikálisan és fejben is elfáradt.

A versenyre 99 kg-mal mérlegelt, és nagyjából ezt a testsúlyt igyekszik tartani majd az idény hátralévő részében is, hogy elkerülje a megterhelő fogyasztásokat.

– Novemberben Párizsban lesz a világbajnokság, ami még keményebbnek ígérkezik, sűrűbb mezőnnyel – ott is jól szeretnék szerepelni, ez lesz a felkészülés szempontjából a legfontosabb – tette hozzá Haja János, aki nem felejtett el köszönetet mondani a támogatóinak sem: a Létavértes SC ’97-nek, a helyi önkormányzatnak, a Pannon Guardnak, a Pannónia Kincsének, a Girdán-Fa Kft.-nek és Nyilas Józsefnek.