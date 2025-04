Remek felmérő volt a Magyar Kupa első fordulója

Április elején Budapesten zajlott a Magyar Kupasorozat első fordulója, amely egyben a novemberi Európa-bajnokság első válogatóversenye is volt. A Flex-HD SE sportolói ezúttal is remekeltek, érmek garmadával tértek haza Debrecenbe. Azóta már Pozsonyban is bemutatták tudásukat a hajdúsági aerobikosok.

Azok az egységeink, amelyekkel terveink szerint indulnánk majd az Eb-n, többségében jól szerepeltek – elevenítette fel portálunknak Kovácsné Laurinyecz Julianna, a debreceni klub elnöke. – Egy-két gyakorlatban volt egy kis hiba, amiket ki kell javítanunk majd a második fordulóra, május 31. június 1-jén a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendezni. Sajnos nagyon sok versenyzővel nem tudtunk elindulni, mivel új, négy éves versenyciklus kezdődött új szabályokkal.

Nagyon sok gyakorlatot kellett készíteni, átalakítani, nem készültünk el mindegyikkel, de a debreceni versenyre már teljes létszámmal rajthoz áll a társaság.

Kiemelném a junior trió gyakorlatát, sajnos abban volt egy pár hiba, de nagyon biztató a gyakorlat, illetve Király Laura utánpótlás kettes női egyéniben nagyon szépen teljesített –értékelt Kovácsné Laurinyecz Julianna.

A Flex-HD SE versenyzőinek részletes eredményei: SPORTAEROBIK:

Felnőtt IW: 1. Gyarmati Sophia

Felnőtt TR: 1. Gyarmati Sophia, György Renáta, Sipos Vivien, 2. Drabik Nikolett, Hámori Katalin, Molnár Annamária

Felnőtt GR: 1. György Renáta, Hámori Katalin, Kovács Vivien, Molnár Annamária, Sipos Vivien

15-17 IW: 4. Fehér Flóra

15-17 TR: 2. Bányász Viktória, Kiss Jázmin, Vámosi Kiara (Spartacus), 3. Berecz Réka, Fehér Flóra, Tar Melinda

15-17 GR: 1. Berecz Réka, Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Tar Melinda, Vámosi Kiara (Spartacus)

15-17 AD: 1. Bányász Viktória, Berecz Réka, Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Lévay Maja, Moravszki Dorka (Spartacus), Révész Valentina (Spartacus), Vámosi Kiara (Spartacus)

12-14 IW: 1. Király Laura, 3. Fekete Mira

12-14 IM: 2. Molnár Barnabás

12-14 MP: 1. Király Laura, Molnár Barnabás

12-14 TR: 1. Király Laura, Molnár Barnabás, Varga Dóra, 2. Lakatos Anna, Halkó Hedvig (Spartacus), Tóth Boglárka (Flexi-Team), 6. Bencze Laura, Bencze Fanni (Spartacus), Kondor Nóra (Spartacus)

12-14 GR: 1. Bencze Laura, Fekete Mira, Juhász Dóra, Lakatos Anna, Varga Dóra

12-14 AD: 1. Bencze Laura, Fekete Mira, Juhász Dóra, Király Laura, Lakatos Anna, Molnár Barnabás, Sárkány Rita (Forma Fitt SE), Varga Dóra

Felnőtt IW: 1. Juhász Éva Vivien

15-17 IW: 1. Koncz Szilvia

15-17 IW: 2. Domokos Virág

15-17 TR: 2. Mészáros Lilla, Süvöltős Anna, Tóth-Müllern Dóra, 5. Czapák Dániel, Czapák Réka, Nagy Rita Petra

15-17 GR: 5. Czapák Réka, Domokos Virág, Mensáros Anna Dorka, Nagy Rita Petra, Süvöltős Anna

12-14 IW: 2. Biró Csilla

12-14 TR: 1. Nagy Linett, Palercsik Zoé, Szikora Szonja, 10. Biró Csilla, Bulyáki-Nick Nelli, Zahari Zita

12-14 GR: 8. Kujbus Korinna, Nagy Linett, Ötvös Dóra, Palercsik Zoé, Szabó Hanna, Szécsi Dóra

9-11 TR: 1. Böszörményi Mirabell, Major Hanna, Nagy Molli

9-11 GR: 3. Böszörményi Mirabell, Major Hanna, Nagy Molli, Szatmári Réka, Szendrei Dorina, 11. Kedves Karina, Kiss Flóra, Szép Réka, Török Boglárka, Zolcsák Zoé

A Flex-HD SE versenyzői közül a junior és utánpótlás kettes versenyzők már tokiói világkupán tartózkodnak, Kovács Judit bíróként, Demeter-Hegyi Dóra pedig edző kíséri a delegációt.