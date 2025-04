Micsoda hangulat! – így szurkoltatok a Mosonmagyaróvár ellen

A DVSC Schaeffler a Mosonmagyaróvárral csapott össze az NB I. 22. fordulójában. Az elejétől kezdve nagy volt a különbség a csapatok között, a találkozó csak nevében volt rangadó. Tekintettel arra, hogy a debreceniek hamar rövidre zárták a találkozót, a nézőtéren is hamar rendkívüli hangulat lett urrá. A félidő derekán már 7 gólos különbség volt a két csapat között, így Szilágyi Zoltán többeket is hamarabb csatasorba állított, Tóth Nikolett és Hornyák Dóra is pályára lépett.

Forrás: Vida Márton Péter

További szurkolói felvételek: