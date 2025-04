Kiütötték a Mosonmagyaróvárt a Loki kézisei – fotókkal!

Ezúttal csak nevében volt rangadó a DVSC-Mosonmagyaróvár kézilabda bajnoki, ugyanis a Loki az első perctől kezdve sokkal jobb volt a Hódosban, mint a dunántúliak. A tavalyi szezonban a Mosonmagyaróvár kézilabda-együttesével vívott késhegyre menő küzdelmet a DVSC Schaeffler az NB I. dobogójáért. Most nem ez a helyzet, de ettől függetlenül a szombati meccsen mindkét csapat számára komoly a tét: a Lokinak a halovány bronzérmes remények életbe tartása, míg a vendégeknek pedig az Európa-liga indulást jelentő ötödik hely megszerzése érdekében lett volna fontos a győzelem. A két csapat eddig kétszer találkozott a szezonban, mindkétszer a mosonmagyaróváriak otthonában, a bajnokin nyert, ám a kupameccsen kikapott a Loki. Ráadásul azon a mérkőzésen a fél dunántúli gárda el volt tiltva, így gyakorlatilag cserecsapatával nyert a Móvár, ezért volt miért visszavágni, ahogy azt Catherine Gabriel is kihangsúlyozta a gárda honlapján.

Forrás: Vida Márton Péter

DVSC-Mosonmagyaróvár: jó hazai játék

A Debrecen ezúttal a Catherine Gabriel – Töpfner Alexandra, Hámori Konszuéla, Jovovics Jovana, Füzi-Tóvizi Petra, Kristin Thorleifsdóttir, Petrus Mirtill sorral kezdett.

Talán a szokatlan kezdési időpont tette, de nem volt telt ház a Hódosban. A Mosonmagyaróvárt elkísérte a lelkes szurkolótábora is, így nem maradtak magukra Tóth Gabrielláék. Füzi-Tóvizi szerezte az első gólt, a Loki ellépett 3–1-re, de egalizáltak a vendégek. Hámori második betörése után Jovovics hagyta ki a megítélt büntetőt – azért volt furcsa a döntés, mert az első hetes korábban Töpfner magabiztosan belőtte. Hámori újabb betörése után 7–3 volt a hazai fór, jött is az első időkérés. Thorleifsdóttir kapott pihenőt, Csernyánszki Liliána érkezett a helyére, Jovovics is leült pihenni, de őt a sporik küldték ki két percre.

A félidő derekán 7 volt közte, így Szilágyi Zoltán nyugodtan megkezdhette a rotációt: szerepet kapott Océane Sercien-Ugolin, Tamara Haggerty, Tóth Nikolett és Hornyák Dóra is.

A játékrész utolsó hazai támadását a hazaiak vezették, de Tóth Nikolett a kapust találta el, de így is magabiztos, 17–10-es Loki vezetésnél mehettek szünetre a csapatok.