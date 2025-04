Egy találattal volt jobb a DVSC

Négyből négy: már, ami az NB II Felsőházában lejátszott mérkőzéseket illet. Győrvári Viktor együttese az ötödik sikerére készült, az ellenfél ezúttal a Hatvan KSZSE volt.

Balog Réka kezdett agilisan, beállónk tíz perc alatt négyzer is betalált, majd Szinay Sarolta követte jó példáját, ő is négy gólt szerzett, 13-9-re vezettünk 21 perc játék után. A beállók igencsak gólérzékenyek voltak, Tóth Norina is betalált kétszer, és mivel az utolsó húsz másodpercben két debreceni találat is született, így 17-14-es eredménnyel zárult az első félidő. Nálunk kétperces kiállításokkal, náluk gólokkal indult a második játékrész, a 38. percben már egyenlítettek a hazaiak, ám átvenni nem tudták a vezetést. Réti Bíborka gondoskodott erről, majd Kis Réka lövése után már ismét háromgólos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

