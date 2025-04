Nagy sikerek a DSI Debrecen labdarúgóitól

A DSI Debrecen labdarúgócsapatai közül három lépett pályára nagycsütörtökön és hét pontot gyűjtöttek. Az U14-es alakulat játékosa, Tóth Nimród parádézott, mesternyolcast jegyezhetett. Jankovics Sándor együttesére rangadó várt, ugyanis közvetlen riválisukat, a FILO-t fogadták az Oláh Gábor utcai Sportkomplexumban. Ősszel is egy jó iramú, színvonalas mérkőzést játszottak egymással a csapatok, hasonló összecsapásra számítottunk most is – írta a debreceniek klubhonlapja.

A teljes tudósítást ide kattintva olvashatja.