Dombi Tibor a Szpari–Loki előtt: „Ez most tényleg az életünkért megy”

A Debreceni VSC egyik élő legendája, Dombi Tibor volt a Haon sporttal foglalkozó podcastje, a H szektor vendége. Kicsivel, ahogy szinte mindenki hívja, felelevenítettük a Nyíregyháza elleni mérkőzéseit, de természetesen szó esett a pénteki keleti rangadóról is. – Az első felnőttmeccsemet a DVSC-ben 1991-ben, a Nyíregyháza ellen játszottam az NB II.-ben. Akkor kerültünk fel páran az ifi csapatból, 0–0 lett, és csereként álltam be. Amikor visszajöttem Debrecenbe 2002-ben, akkor játszottunk velük párszor, de más kategória volt a két csapat: mi általában a bajnokságért mentünk, a szabolcsiak meg a bennmaradásért. Az első bajnoki címünk szezonjában gólt is rúgtam nekik, azt hiszem, 2–0-ra nyertünk idegenben, éé szereztem az elsőt, Kerekes Zsombi pedig a másodikat. Emlékszem, akkor is sokan voltak a vendégszektorban, a régi stadionban tele volt a fél körív – elevenítette fel a Lokinál jelenleg asszisztens edzőként dolgozó Dombi.

A Debreceni VSC egyik élő legendája, Dombi Tibor volt a Haon sportpodcastje, a H szektor vendége, aki felelevenítette a Nyíregyháza elleni rangadókat.

Forrás: Vida Márton Péter

Dombi Tibor: még vonattal is hamarabb mentek

A Debrecen–Nyíregyháza rivalizálás régre nyúlik vissza, Dombiék fiatal játékosként már tisztában voltak a párosítás jelentőségével. – Úgy voltunk „nevelve”, hogy a Nyíregyháza elleni meccs dupla. Voltak onnan is korosztályos válogatottak, még az összetartásokra is úgy mentünk, hogy vonattal hamarabb felérjünk, mint ők – hogy ott is nyerjünk. A szurkolóink több Szpari–Loki meccs előtt is kijöttek az edzésünkre, lehet mondani, nekik ez még fontosabb, mint a játékosoknak. Pláne úgy, hogy nagy a változás – ezek a srácok már nem biztos, hogy tudják, mi volt 1979-ben, vagy akár korábban.

Nyilván a sajtó és a klubnál régen dolgozók próbálják ápolni a hagyományokat, de azért nagyon nehéz – leginkább a szurkolók tartják fenn a rivalizálást.

Persze minden labdarúgónk tudja, hogy ez egy keleti rangadó, Nestor is hangsúlyozza nekik, de azért szoktam én is mondani. Embere válogatja, kihez miként kell szólni – valakiről inkább leveszem ezt az egészet, hogy ez is egy ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, és tegye oda magát, ne foglalkozzon a társaival, ne foglalkozzon semmivel, csak saját magával. Valakire meg rá kell tenni a terhet, hogy hatványozottabban oda kell figyelnie, nehogy könnyelmű legyen – mondta.

Dombi úgy véli, a tavaly őszi, Nyíregyháza elleni vereség mély nyomot hagyott mindenkiben.

Telt ház előtt, az új stadionban kapott ki a Loki, amit gyomrosként éltek meg. A tavaszi visszavágón hazai pályán sikerült revansot venni, de a szakember szerint az lenne az igazi, ha idegenben is nyerni tudna a DVSC. – Nem elég, hogy keleti rangadó, most még a tétje miatt is duplán fontos, hiszen ez most tényleg az életünkért megy. Aki nyer, az óriásit léphet a bennmaradás felé. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy legutóbb 7–0-ra kikaptak, meg azzal sem, hogy dupla erővel fognak nekünk jönni, vagy éppen le vannak taglózva – nekünk magunkra kell figyelnünk, és felkészülni a játékukra – adta ki az ukázt.