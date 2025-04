Mi volt itt?! A 96. percben győzött a DVSC! Micsoda dráma! – fotókkal

A Debreceni VSC együttese szombaton fogadta a ZTE együttesét az NB I.-ben. A kora délutáni meccsen hatalmas volt a tét, hiszen a két pozícióval előrébb álló Zalaegerszegieket pontszámban egy esetleges győzelemmel be is érhette volna a DVSC. A rangadót megelőzően Nestor El Maestro hangsúlyozta, szeretné, ha minél többen kilátogatnának a stadionba.

Debreceni VSC: Brandon Domingues jó formájára nagy szükség volt. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Gólgazdag félidő

A kezdést megelőzően Brandon Dominguest köszöntötték, aki 50. alkalommal viselte a DVSC mezét. A meccset a piros-fehérben futballozó hazaiak kezdték, a hangulatra pedig panasz nem lehetett. A második percben rögtön helyzete volt a Lokinak: előbb Maurides veszélyeztetett, majd Youga próbálkozott egy akrobatikus mozdulattal, de Gundel-Takácsnak nem kellett védenie, valahogy így kell kezdeni hazai pályán. A hatodik minutumban góllá is érett a nyomás: Amos Youga kanyarított középre, Bárány Donát pedig a kapuba fejelt! A 11. percben Gonda mutatkozott be a hajdúságiak kapujában, elképesztő bravúrt mutatott be az ázsiai kapus. Az egerszegiek durva stílusban játszottak, Csonka sárgát is kapott egy könyöklésért. A 23. percben Bárány lépett ki ziccerben, de blokkolni tudott egy egerszegi láb. A 25. minutumban jött a sokk: Mim Gergely fejelt a kapuba. Még nem is eszmélt a DVSC, már a vendégeknél volt az előny: a 27. percben Krajcsovics talált be. Meglepő döntésre szánta el magát Nestor El Maestro: Szécsi Márkot Szuhodovszki Soma váltotta a 37. percben. Pár pillanattal később Maurides esett el a tizenhatoson belül, dolgozott videóbíró, de kicsit sem meglepő módon, ezúttal sem kapott büntetőt a DVSC. Az első játékrészben nem változott az állás, 2–1-re a zalaiak vezettek a szünetben.

Nagy mosoly a játékosok arcán

Forrás: Czinege Melinda

Hatalmas küzdelem volt a pályán

A második félidő kezdetére nem cseréltek a vezetőedzők. A 49. percben Bárány kapott remek labdát, de egy egerszegi védő hatalmasat mentett. Magasabb fokozatra kapcsoltak a hazaiak: Szuhodovszki cselezte magát helyzetbe, de a lövése centikkel ment el a kapu mellett. A nyomás góllá érett: Maurides csúsztatott Szűcs elé, aki kiegyenlített az 51. percben. Tovább próbálkozott a hazai gárda, Castegren eresztett el egy lövést, de nem jelentett különösebb veszélyt az ellenfél kapujára. A játékvezető újabb fantasztikus döntései paprikássá tették a rangadót: Domingues ütközött védőjével, nem fújt a sípmester, de Lang Ádám hasonló szitujánál a sárgát is felmutatta a debreceni védőnek. Kiváló ítéletek. Tovább fetrengtek a kékek, a bíró pedig minden esetet könnyű szívvel lefújt. A 77. percben a mérkőzés legjobbja, Szuhodovszki Soma lőtte középre a labdát, amelyet Maurides visszaokszizta a játékszert, de a gólvonalon végigszállt a labda. Aztán jött a hidegzuhany: Iparibo ismét megszerezte a vendég előnyt. Nem hagyta annyiban a dolgot a DVSC, Brandom Domingues újra egalizált a 88. percben. Tovább nyomott a hajdúsági együttes, a 94. percben Dzsudzsák találta telibe a kapufát. Az igazi kararzis ezt követően jött: A 96. percben Brandon Domingues belőtte a győztes gólt.