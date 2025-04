Nincsenek szavak a fenomenális játékvezetésre, jelesre vizsgázott a VAR

Aludva egyet a Nyíregyháza-DVSC keleti rangadóra – már aki tudott – talán higgadtan lehet értékelni a látottakat. Szó sincs róla, hogy a játékvezetőket hibáztatnánk, hiszen ebben a tekintetben minden szuper, minden működik, 99 százalékos hatékonyság, makulátlan teljesítmény. De tényleg, ez lenne a jövő? A Debreceni VSC nehéz helyzetbe került, de a csapat megérdemli a támogatást.

Debreceni VSC: Bognár Tamás ítélete után talált be a Nyíregyháza. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Nem csak a játékvezetésen múlott

Badarság lenne azt állítani, hogy Bognár Tamás játékvezetőn múlott a DVSC sorsa a keleti rangadón, de mindenki tegye a szívére a kezét: a játék szellemét segíti, ha a videóbíróval nagyon (!) könnyű szívvel utólag befújnak egy tizenegyest, amely mint kiderült, a végeredményt is beállította? Ez a tipikus esete volt annak, hogy elsőre nem ítélt a bíró, de a videózást követően a büntetőpontra mutatott. Körülbelül az U15-ben sem feltétlen adnak egy ilyenért tizenegyest, a futballisták reakciója pedig sokszor beszédesebb minden kockázgatásnál. Tudjuk, ez a szabály, de rendben is van így, segíti a játék szellemét? A helyszínen úgy éreztük, ez nem ért büntetőt, emberek vagyunk, véleményünk lehet. Szomorú, hogy egy ilyen mozzanatnak kell eldöntenie egy ilyen téttel bíró meccset, de igaz, a Vasutas játéka is akadozott, az akarattal azonban nem volt gond. Arról pedig nem is beszélve, hogy ezt követően nyilván elszabadul a pokol a pályán: lásd Bárány Donát és Tóth esete vagy Hofmann piros lapja.