Fantasztikus játékvezetés a DVSC meccsén, talán óvni kellene, mint a...

Óvhatnánk, de a Debreceni VSC egy komoly klub, ami nem sikerült a pályán, nem kell zöld asztalhoz vinni. Ugye? Viccet és az igazságot félretéve, a lilák mintha jobban akarták volna a sikert, mire azonban kipukkant a fővárosi lufi, addigra olyan előnyt építettek ki, amely elégnek bizonyult a sikerhez (Újpest-DVSC 2–1), fél év után. Tényleg, valaki tudja, hogyan játszhatta végig a meccset a budapestiek csatára Brodic?

Debreceni VSC: Bárány Donát gólja csak a szépítésre volt elég. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Nem csak ezen múlt, de már a sokadik

Ahogyan már a meccs előtt jeleztük aggodalmainkat, a közkedvelt és a cívisvárosban nagy hírnévnek örvendő Rúsz Márton játékvezetőnek adatott meg az a szerencse, hogy vezesse Magyarország két patinás klubjának rangadóját. A meccs érdekessége, hogy vasárnap rendezték, általában a rangadókat pénteken vívja a Vasutas! Na, majd a jövő héten! Visszatérve a találkozóra, az első hatvan percben az újpestiek akarata érvényesült, sajnos jogos volt a két gólos előny, aztán jött Bárány Donát, aki mellesleg ismét vezeti az NB I. góllövőlistáját.

No meg persze érkezett a lilák soha véget nem érő időhúzása. Elképzelhető, hogy Gergényi még mindig arra vár egy bedobásnál, kinek hajítsa a labdát, hátha most embert is talál. Szó se róla, kapott érte lapot, a 94. percben, remek. Érdekesség, hogy a válogatott bekket a két együttes debreceni összecsapásán is ki kellett volna állítani, valahogyan a zsebben maradtak a lapok. Ha már Gergényi, körülbelül annyit állt az oldalvonal mellett labdával a kezében, mint egy zsúfolt augusztusi napon más lángossal a siófoki Aranyparton. Újra hangsúlyozzuk: figyelmeztették, a meccset. Arról pedig még szót sem ejtettünk, amikor Duarte ment fel fejelni és úgy arcon talpalta Mauridest, hogy vérzett a brazil center feje. A videóbíró nem szólt közbe.