Itt az újabb fejfájás: további kulcsemberek fognak hiányozni a Lokiból az MTK ellen

Nem elég, hogy egy erősen vitatható büntetővel kikapott, a Debreceni VSC együttese a pénteki Nyíregyháza-Debrecen keleti rangadón, a mérkőzés bírója, Bognár Tamás alaposan meg is szórta lapokkal a hajdúságiakat. Megpróbálta nagyvonalúan vezetni a találkozót, de a gyengekezűsége miatt kicsúszott az irányítása alól a mérkőzés, aminek inkább a piros-fehérek látták kárát, hiszen nem kevesebb, mint 7 lapot osztott ki Szécsi Márkéknak. De talán nem is csoda az indiszponáltság, hiszen Bognár három nappal azelőtt még több mint 4000 kilométerrel arrébb, Szaúd-Arábiában fújta a sípot, ahol az Al-Nasszr játékosait akasztotta ki egy meg nem adott büntetővel. Érdekesség, hogy a „VAR-főnök” akkor is Vad II. István volt.

Maximilian Hofmann és Kristiyan Malinov biztos hiányozni fognak a Debreceni VSC-ből

Forrás: Vida Márton Péter

Debreceni VSC: a piros lap jogos

A kaszinóban dolgozó krupiékból is elismerő csettintést kiváltó lapjárás eredményeként az MTK elleni mérkőzésről két alapember, Maximilian Hofmann, és a bolgár válogatott középpályás Kristiyan Malinov biztos hiányozni fog a Debreceni VSC-ből eltiltás miatt.

Hofmann esete egyértelmű, az osztrák középső védő egy, a durvaság határát átlépő becsúszás után kapott joggal piros lapot a 88. percben.

Persze kérdés, a felfokozott idegállapotban mennyire játszott közre például a Bognár által megadott nyíregyházi büntető, és a mérkőzés alakulása. Maximilian Hofmann a téli átigazolási szünetben érkezett, és eddig a DVSC mind a 12 bajnokiján kezdő volt, csak a Diósgyőr ellen cserélték le óvatosságból, mert négy sárga lapot is begyűjtött már ezeken a meccseken. Most legalább egy, de vélhetően inkább két bajnokin nélkülöznie kell majd őt a szakmai stábnak.