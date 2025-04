„Ha változás vagy új bejelentés várható, akkor…” – őszintén beszélt a DVSC cégvezetője a klub körüli helyzetről

A Debreceni VSC legfrissebb podcastadása ezúttal is több izgalmas és aktuális témát boncolgatott. A mikrofon mögött Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője, valamint Tóth Csaba sajtófőnök beszélgettek több, a klub életét jelentősen befolyásoló kérdésről. A 15 perces epizódban szóba került a Five Eleven Capital érkezése, a közelgő keleti rangadó, a sérült játékosok állapota, valamint a Kecskemét óvása is.

Makray Balázs, Debreceni VSC cégvezetője

Debreceni VSC: az elnök közli, ha lesz bármi újdonság

Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, a DVSC Futball Zrt. tulajdonosi struktúrája némileg átalakult: a madridi székhelyű Five Eleven Capital is részesedést szerzett a klubban. Makray Balázs elmondta, az új tulajdonos érkezése csak kis mértékben módosította a szerkezetet, a döntés pedig a tulajdonosok közötti egyeztetés nyomán született meg. A Debreceni VSC igazgatósága a saját alapszabálya alapján kijelölte a Five Eleven Capitalt, hogy 10 százalékos tulajdonrészt szerezzen meg az NSE Invest Kft.-től, amely Ike Thierry Zaengel elnök tulajdonában van. A tranzakció részeként a közgyűlés Martin Inket is beválasztotta az igazgatóság tagjai közé.

– Egyelőre a mi feladatunk ennyi – mondta a cégvezető, majd hozzátette: ha a következő időszakban változás vagy új bejelentés várható, azt a tulajdonosi kör képviselői, mindenekelőtt Ike Thierry Zaengel fogja közölni.

A cégvezető azt is kiemelte, nagy várakozással tekintenek az együttműködésre, mert ennekkapcsán már eddig is olyan szakemberekkel találkoztak, akik komolyan tudják segíteni a Loki munkáját.