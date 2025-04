Brazil élvonalbeli „testvércsapatot” kap a DVSC?

Portálunkon többször is foglalkoztunk már a Five Eleven Capital cégcsoporttal, amely április elején kisebbségi tulajdonrészt szerzett az NB I. 28. fordulójában a Zalaegerszeget egy sokáig feledhetetlen mérkőzésen legyőző Debreceni VSC együttesében. A Five Eleven Capital egy nemzetközi multiklub-szervezet, amely labdarúgóklubok és a sporthoz kapcsolódó vállalkozások hálózatának kiépítésére specializálódott. A cég célja egy olyan „futball-üzleti ökoszisztéma” létrehozása, amelyben a hálózat tagjai – a különböző, független klubok és vállalatok – önállóan működnek, ugyanakkor szorosan együttműködnek egy egységes rendszer részeként. A máltai bejegyzésű cég befektetési stratégiája a labdarúgás üzleti oldalára koncentrál: több klubban és sportvállalkozásban szerez tulajdonrészt azzal a hosszú távú céllal, hogy kiépítsen egy nemzetközi, többklubos hálózatot. A Five Eleven Capital szakmai és anyagi támogatást nyújt partnerklubjainak, elősegítve azok fejlődését és értékteremtését egy közös know-how és erőforrás-rendszer révén.

A Debreceni VSC együttesében tulajdonrészt szerzett Five Eleven Capital a Juventude gárdájával tárgyal

Forrás: Instagram/ecjuventude

Debreceni VSC: egyelőre nincs több konkrétum

A befektetés tényét Ike Thierry Zaengel, a DVSC elnöke jelentette be, aki elmondta: az együttműködés értelmében a Five Eleven Capital vezérigazgatója, Martin Ink a DVSC igazgatósági tanácsának tagja lesz. A Loki jövőjét meghatározó bejelentést egyelőre nem követték további konkrétumok, ugyanakkor kiderült, hogy a cégcsoport már tavaly év végén hivatalos tárgyalásokat kezdeményezett a brazil élvonalban szereplő Juventude együttesével. A cél az, hogy a klub átalakuljon Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formává, vagyis labdarúgó-részvénytársasággá. A SAF egy speciális jogi forma Brazíliában, amely lehetővé teszi, hogy a hagyományos sportegyesületek üzleti vállalkozássá váljanak, megnyitva az utat a magánbefektetők előtt, és elősegítve a klubok pénzügyi átláthatóságát és fenntarthatóságát.