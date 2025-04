Kedvező döntésre nem számíthatunk: Ez vár a DVSC-re

Elég viharos szezonja van a Debreceni VSC-nek az idei szezonban: harc a kiesés ellen, kedvezőtlen ítéletek, több edzőváltás, folyamatos (!) pénteki meccsek. Ez csak néhány dolog az idényben, többről nem beszélünk, meg ne óvják…

Debreceni VSC: Négy sorsdöntő mérkőzés előtt áll a DVSC. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Következik az MTK

Mondhatni jön a Final Four, csak átvitt értelemben: négy meccs és vége, reméljük, szép véget ér, legalábbis, kihozzák a maximumot a futballisták a szezonból. Egy biztos: elképesztően nehéz dolga lesz a Vasutasnak: az első megoldandó feladat az európai kupaindulásért küzdő MTK ellen lesz. Eddig két meccset vívott egymással a két rivális, egy fővárosi, egy debreceni siker a mérleg. Ki kell mondani, sokkal előrébb tart a budapesti csapat idén, mint a hajdúsági, de innentől az életéért játszik a DVSC. Ennek értelmében mindegy a tabella, győzni kell a héten, egyszerűen nincs más megoldás. Az sem könnyíti a Loki dolgát, hogy Maximilian Hoffmanra nem számíthat Nestor El Maestro, és örüljünk, ha még idén játszhat. Minden debreceni szurkolónak ott kell lenni a lelátón, be kell húzni a meccset.

Álmokat törhet össze a DVSC

Az utolsó előtti hazai meccset követően ebben a szezonban utazik a Vasutas, Felcsútig meg sem áll, jövő héten a Puskás Akadémia vendége lesz a Loki. Nem túlzás, ha összejön a vendég győzelem, úgy akár matematikailag is biztosíthatja bajnoki címét a listavezető Ferencváros. Ezt azonban csak könnyedén kijelenteni aligha lehet, elvégre egy bajnokaspiránshoz megy a csapat, ahol csodát kell tenni. Talán az egyik legnehezebb kiruccanása lesz ez idén a piros-fehéreknek, de ebben a helyzetben nem lehet puhatolózni, sikert kell aratni Fejér vármegyében.

Már megint a Paks…

De reméljük, nem ugyanazzal a végkimenetellel, mint 2020-ban. Azért mondjuk érdekes, hogy ismét egy ilyen kiélezett helyzetben találkozik a DVSC Bognár György együttesével. A tolnaiak ugyan még harcban vannak a bajnoki címért, de addigra minden valószínűség szerint már a Fradi nyakában lesz az aranyérem, noha ne feledjük lesz még Paks-Ferencváros meccs. Ha el is dőlnek a lényegi kérdések a zöldek életében, ekkor sem számíthatnak a debreceni szurkolók könnyű meccsre, sőt. A gólra mindig éhes paksiak biztosan győzni szeretnének a cívisvárosban, de itt sem lesz választási lehetősége a hazaiaknak: győzni kell, hiába nevethetnek ezen most fel sokan. A szezon utolsó hazai meccsén szépen kell zárni az idényt, de ezzel a futballisták is minden bizonnyal tisztában vannak.