Győzni szeretett volna a DEAC

– Nagy csatát vívott a DEAC a kis Loki ellen vasárnap a Dóczy utcai sportcampuson. A DVSC II. rögtön a második percben vezetést szerzett, ám a korán bekapott gól nem zavarta meg a mieinket, nyomás alá helyezték ellenfelüket. Sorra dolgozták ki a helyzeteket Urbin Péter tanítványai, azonban nem akart összejönni az egyenlítés – írta a deac.hu.

A klub játékosa, Vincze Ákos nyilatkozott – Korán hátrányba kerültünk, ennek ellenére sikerült felállnunk, remekül játszottunk főként az első félidőben, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Mostanában minden hibánkat kihasználják ellenfeleink, ez most is így történt, pedig összességében jobbak voltunk, győznünk kellett volna, de hát ilyen a futball. Legalább a végén egy pontot megmentettünk, így belátható távolságban maradtunk a Putnokhoz és a Karcaghoz képest – fogalmazott a védőnk, aki röviden a gólját is felidézte – mondta.