Jól szerepeltek a DEAC lovasai

Ötödik alkalommal rendezték a Szilvásvárad Masters versenysorozatot. A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban két díjugratónk, ifj. Szabó Gábor és Fábián Johanna állt starhoz. Már az első napon egy DEAC-győzelemnek örülhettünk, hiszen ifj. Szabó Gábor megnyerte a 120 cm-es versenyszámot a kilencéves pej kanca, Chacezza Girl PS nyergében. A 6 éves lovak versenyszámában Carabella Z második lett a DEAC lovasával – írta a deac.hu.

Szombaton az 5 éves lovak versenyszámát az ifj. Szabó Gábor által lovagolt Perigee nyerte és díjugartónk végzett az élen a nap legmagasabb versenyszámában, 135 cm-en Five Star Conference hátán is. Fábián Johanna 125 cm-en indult és mivel egy verőhiba becsúszott, így 6. lett Sputnikkal. Vasárnapra is maradtak DEAC-sikerek. A 6 éves lovak kategóriájában Carabella Z nyert ifj. Szabó Gáborral, aki 130 cm-en is dobogós helyet ért el Chacammo Z-vel.