Brandon Domingues eladta magát egy topligába? A főhős értékelt!

Fantasztikus, hihetetlen, drámai, álomszerű – és még sorolhatnánk a jelzőket – rangadót vívott a Debreceni VSC az OTP Bank Liga legutóbbi fordulójában. A hajdúságiak ellenfele a szintén a kiesés ellen menekülő Zalaegerszeg volt. Remekül kezdődött a meccs piros-fehér szempontból: a gólkirályi címért hajtó Bárány Donát hamar betalált, de gyorsan jött a hidegzuhany: Mim és Krajcsovics megfordította az állást. A fordulást követően nyomott a cívisvárosi alakulat, meg is lett az eredménye, Szűcs egyenlített. A mérkőzés hajrája meglepően kezdődött: az egy perce pályára érkezett Ipalibo a 81. percben megszerezte a zalai vezető találatot. A DVSC mindent egy lapra feltéve támadott, Brandon Domingues pedig egyenlített. Nem állt le a Vasutas, csak beérkezett a „negyedik vágányra”, a 96. minutumban Domingues egy egészen csodálatos góllal szerezte meg a győzelmet csapatának.

Brandon Domingues a 96. percben talált be a ZTE hálójába

Forrás: Czinege Melinda

Brandon Domingues: Ez a csapat érdeme

A gólkirályi címre is joggal pályázó francia-portugál kettős állampolgár Brandon Domingues elképesztő teljesítményének is köszönhetően bezsebelte a győzelmet a DVSC. Az egész NB I. egyik legjobb játékosa valószínűsíthetően több külföldi klub figyelmét is felkeltette már, duplája pedig ismét sokat ért. A meccs főhőse értékelt portálunknak. – Őrült meccs volt, a ZTE harmadik gólja után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de szerencsére kifizetődött, hogy folyamatosan nyomás alatt próbáltuk tartani az ellenfelünket. Szerencsénk is volt, ez tény, de meg is dolgoztunk érte. Fantasztikus érzés, hogy megcsináltuk, de nem szeretném magam a csapat fölé helyezni, nagyon kemény meló van a meccsben, amelyhez mindenki kellett. Az ilyen pillanatokért futballozunk, nagyon boldog vagyok – nyilatkozta a csapat egyik legjobbja.

A mester elégedetten értékelt

Amikor megálmodta a meccstervet Nestor El Maestro, biztosan nem úgy sakkozott, hogy 4–3-ra nyerjen csapata, de ez teljesen mindegy, hiszen győzött és feljebb lépett a tabellán a DVSC. A vezetőedző kiemelte, szeretné élvezni a pillanatot, ebből a sikerből erőt lehet meríteni. – Néha csak élvezni kell a pillanatokat, ez pedig egy ilyen szituáció. Fantasztikusak voltak a szurkolóink, sokat segítettek nekünk. Ki fogjuk elemezni a meccset, de most csak élvezzük a pillanatot. Rengeteg meccsen ellenünk dolgozott a szerencse, de most ez a faktor is mellénk állt, ám hozzáteszem: szerintem mi voltunk a jobb csapat. Ennek a sikernek önbizalmat kell adnia, el kell hinnünk, hogy a maradék öt fordulóban is képesek vagyunk győzelmeket elérni – mondta a tréner.

A DVSC a következő fordulóban az ősi rivális Nyíregyháza vendége lesz. Amennyiben igazak a hírek, a keleti rangadóra minden jegy elkelt, így telt ház előtt léphetnek pályára a felek jövő héten pénteken.

A tények: