Hivatalos! Brandon Domingues is ott van a legjobbak között!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy elképesztően izgalmas és fordulatos mérkőzésen kerekedett felől a ZTE csapatán április 19-én szombaton a Debreceni VSC. A találkozón összesen 7 gól született, a győzelemhez persze Bárány Donát és Szűcs Tamás találata mellett Brandon Domingues duplája is kellett, a Loki támadója a 96. percben állította be a mérkőzés végeredményét, elképesztő teljesítményével valamennyi portálnál be is betonozta helyét a forduló válogatottjában.

ZTE-Debreceni VSC: Brandon Domingues megérdemeltem lehetett a meccs embere

Forrás: Napló-archív

Nem Brandon Domingues az egyetlen debreceni a forduló válogatottjában

Ugyan a találkozón bőven akadtak jó teljesítmények, nem Domingues az egyetlen akinek teljesítményét elismerték a szakértők – hívta fel rá a figyelmet közleményében a dvsc.hu. Mint írták, a duplázó Brandon Domingues a csakfoci.hu-nál, a Nemzeti Sportnál (9-es osztályzattal a forduló legjobb játékosa lett) és az M4 sportcsatornánál is ott van a 28. forduló válogatottjában, a Csakfoci és a Nemzeti Sport Szuhodovszki Somát is a legjobbak közé jelölte. Ráadásul az NSO-nál Maximilian Hofmann is bekerült a hét csapatába – teszik hozzá.

Erre a találkozóra valószínűleg sokáig emlékezni fognak még a drukkerek, a végére a lelátókon is őrült hangulat kerekedett: