Ez így rendben van? Bognár Tamás a Loki játékosai előtt kedden még Ronaldóékat akasztotta ki Szaúd-Arábiában

Megszenvedett a győzelemért a szaúdi labdarúgó-bajnokságban az al-Nasszr a Damac ellen. Hogy ezt miért citáltuk most ide: a találkozót az a Bognár Tamás vezette kedden, aki a Nyíregyháza-Debrecen bajnokit is. Kóbor Péter volt az egyik asszisztense, a VAR-szobában pedig Vad István volt a „főnök” – lehet tippelni, kik töltötték be ugyanezeket a tisztségeket pénteken.

A 79. percben Vad kihívta Bognárt, hogy nézze meg az egyik ítéletét, mert talán 11-es járna az al-Nasszrnak. Bognár azonban tartotta magát az eredeti döntéséhez, hogy nem látott szabálytalanságot – alaposan kiakasztva az al-Nasszr játékosait.

Szaud-Arábia több 4500 km-re van hazánktól, de Bognár Tamáséknak biztos volt ideje kipihenniük az utazás fáradalmait három nap alatt.

