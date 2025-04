Itt követheted most a keddi és szerdai BL-meccseket!

Fokozódnak az izgalmak, már az UEFA Bajnokok Ligája elődöntőinek első felvonását rendezik: kedden 21 órától Arsenal–PSG, szerdán 21 órától pedig FC Barcelona–Inter mérkőzés lesz. Különleges, hogy négy különböző nemzet csapata versenyzik a versenysorozat utolsó előtti szakaszában, a fogadóportálok jelenleg az angolok és a spanyolok továbbjutását jósolják, de nüanszok dönthetnek.

Minden bizonnyal az Arsenal játékosa, Declan Rice is a pályán lesz a PSG ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjében

Fotó: AFP / Forrás: AFP-archív

A BL ezen szakasza már az RTL Klubon is elérhető, mellette az RTL+ Premiumon hosszabb stúdiós közvetítés lesz.

Itt is követhetjük a Bajnokok Ligája-meccseket Debrecenben

A Debreceni Egyetem Dóczy utcai sportcampusán tavaly az Eb-meccseket rengetegen követték. A Teniszkében már sokszor a Debreceni VSC idegenbeli találkozóit is közvetítik, de ezúttal a várva várt BL-meccseket is figyelemmel kísérhetjük. Ha nem otthon a tv-képernyő előtt követnéd az összecsapásokat, valószínűleg a Füredi Söröző terasza is színültig megtelik majd, többek között ott is rendkívül jó hangulat várható.